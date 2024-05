Reyes Villa descarta candidatura única opositora, Doria Medina discrepa y dice que hay voluntad de CC y Creemos

A un poco más de un año de las elecciones generales de 2025 la oposición política retomó su vieja idea de trabajar en un solo frente para enfrentar al MAS, pero ya existen divergencias. El alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa lo ve difícil, mientras Samuel Doria Medina reveló que Carlos Mesa y Creemos se inclinan por esta posibilidad.

Fuente: lostiempos.com

«No creo que funcione eso (la candidatura única), sé que eso no funciona, es difícil, no funcionó en el pasado, no sé por qué ahora podría funcionar», afirmó Reyes Villa en una entrevista con Poder Medios y Miedos sobre el frente único, en medio de una oposición dispersa y con el surgimiento de nuevos proyectos políticos.

No obstante, consideró: «Lo ideal sería que si hay un candidato que tiene toda la fortaleza, si es Juan, Pedro o Sancho, todo el resto diga ‘para qué voy a perjudicar que siga él y lo apoyemos sin necesidad de unirnos o hacer juntuchas'».

Para Reyes Villa, quien ganó las elecciones ediles tras retornar de su autoexilio, a la «gente no le gusta» que se repartan espacios, y reveló que en las elecciones subnacionales de 2021 sectores de la oposición le ofrecieron apoyar su candidatura a cambio de espacios en el Gobierno Municipal de Cochabamba.

«Yo les dije: no, vayan no más ustedes de candidatos, igual ganamos toda la elección y no hemos necesitado distribuir nada», recordó y advirtió que no resulta fácil pedir a la población el voto para un determinado candidato.

Sin embargo, Doria Medina no comparte del todo el criterio del alcalde cochabambino de quien dijo ha «demostrado que no es parte de la oposición» al MAS.

Centro de la polémica, junto con representantes de Comunidad Ciudadana y Creemos, por haber coincidido en un seminario en Washington, donde se denunció la concreción de un acuerdo político rumbo a las elecciones de 2025, Doria Medina consideró que «sería un error que haya varios candidatos, y que el MAS gane por 30%» en las elecciones generales de 2025.

Además, reveló que «conversó» con Mesa y representantes de Creemos sobre el escenario electoral 2025, aunque insistió en que primero se debe ir aclarando el contexto de las presidenciales, principalmente, sobre cómo irá el MAS.

«Todos los que realmente son opositores quieren que no haya dispersión del voto opositor. Lo importante es que esa voluntad exista. Veo que en Carlos Mesa, Creemos y el mismo Tuto (Jorge Quiroga) hay esa voluntad», aseguró.

No obstante, para Ronald MacLean, quien reveló que en Washington cerraron un «pacto secreto» Doria Medina, CC y Creemos, «el liderazgo de oposición está hace 30 años ahí y no ha cambiado, no se cansa de perder las elecciones».

Doria Medina replicó que «ha escuchado decir a la población que en la actual situación económica es difícil tratar de probar» con un candidato nuevo en las elecciones presidenciales del próximo año.