Sectores cuestionan y ven inviable el pago de importaciones con reales y yuanes

“Tendríamos que ver en el tema de La Paz, nosotros no trabajamos con Brasil, trabajamos con los puertos de Perú y Chile, entonces no nos beneficiaría a nosotros el tema de los reales. El tema de los yuanes yo creo que puede ser una solución para la importación, pero para el sector de transporte no es beneficioso. La moneda a nivel internacional es el dólar”, expresó.

Por su parte, Toño Siñani, dirigente de los gremiales del Alto, manifestó que utilizar el yuan y el real sería limitado y no sería de beneficio para el comercio exterior, considerando que la mayoría de los países de donde se importan distintos productos no utilizan dichas monedas para las transacciones.

“Es inviable, es inminente que el dólar tiene peso en toda Latinoamérica y en todo el mundo (…). El yuan que no nos va a servir para otras fronteras”, expresó Siñani, por lo que pidió al Gobierno “hacer aparecer el dólar”.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la tarde de este lunes que empresarios de Bolivia y China se reunirán esta semana para analizar la dinámica y perfeccionar el uso del yuan para el comercio exterior entre ambos países.

Situación comercial

Romero remarcó que el año pasado Bolivia exportó 124 productos a Brasil por un valor de $us. 1.568,6 millones, los tres principales productos fueron gas natural (87%), urea granulada (4%) y boratos (3%). En cuanto a China, Bolivia exportó 59 productos por un monto total de $us. 1.170,10 millones, destacan los minerales de plata (41%), zinc (26%) y plomo (4%).

Asimismo, la gestión pasada Bolivia importó desde Brasil una cantidad de 3.478 productos por un valor de $us. 1.914,4 millones, de los cuales destacan barras de hierro (4,47%), preparaciones compuestas (3,67%) y vehículos (2,27%).

“Respecto a China, el 2023 compramos de este país alrededor de 4.957 productos por un monto de $us. 2.394,5 millones, los tres principales fueron vehículos (2,80%), neumáticos (2,41%) y hornos varios (2,34%)”, remarcó Romero.

Romero concluyó que Brasil y China representaron el 25% de exportaciones y el 37% de importaciones bolivianas el 2023, lo que refleja que tienen un peso importante en nuestro comercio exterior.

“Sin embargo, a Brasil y China les vendemos materias primas y compramos de ellos productos manufacturados, donde se denota que sus economías son altamente industrializadas, mientras que la nuestra es todo lo contrario, es primaria exportadora”, advirtió el analista.

Asimismo, Romero expuso que esto pone a Bolivia en una desventaja reflejada en los continuos déficits comerciales, lo cual significa mayor salida que entrada de dólares, es por ello el planteamiento del Gobierno de trabajar con las monedas locales de estos países.