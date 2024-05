Senador Morón pide que se solucionen los problemas de la gente antes de pensar en componendas electorales

El legislador de oposición dice que existe una crisis política, económica y social por la falta de consensos

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador de la agrupación Creemos, Erick Morón, aseguró que las agrupaciones políticas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deben ocuparse primero en brindar soluciones a la crisis económica, política y social que atraviesa el país antes que pensar en arreglos extemporáneos con afanes electorales, tal cual propuso un grupo de políticos opositores en las pasadas horas.

Un conjunto de precandidatos presidenciales, que representa a distintos frentes de oposición, suscribió en Santa Cruz de la Sierra un acuerdo denominado ‘Documento de la Unidad’, que busca promover una única candidatura para las elecciones de 2025. Entre los suscriptores están el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuéllar; la expresidenta de la Aduana Nacional, Amparo Ballivián; el exlegislador Carlos Bohrt y el líder de la agrupación El Búnker, Agustín Zambrana.

“Hay personas que tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro electorado, porque estamos ejerciendo un cargo electivo; y es entendible que personas que no tienen representación en el parlamento estén en ese afán de poder reunirse y buscar la unidad; sin embargo, la construcción de la unidad en estos últimos 25 años hemos visto que no es viable, porque la quieren digitar entre dos o tres actores cerrados en cuatro paredes”, señaló.

Morón reiteró que a la gente no le interesa los pactos políticos que se hagan en este momento, porque está ocupada en la solución de sus problemas económicos como el encarecimiento de los productos de primera necesidad, la iliquidez de dólares, la escasez de los combustibles, o la falta de un empleo digno, entre varios otros que atingen a la población en su conjunto. Y la labor de las tiendas políticas con representación en la ALP es ocuparse de ello.

“Mientras algunos estamos ocupados en qué soluciones y alternativas se puede dar a la gente en el diario vivir, otros sin duda están en la construcción de una posible componenda electoral, aquí lo importante es solucionar los problemas de la gente. Hay que escuchar qué opinan de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis institucional, de la falta de seguridad jurídica para los inversores, porque hoy necesitamos soluciones de fondo, soluciones del pan en la mesa y la plata en el bolsillo”, enfatizó.

Morón asegura que aún no es tiempo de hablar de alianzas para el 2025. Foto: captura pantalla

El senador cruceño lamentó que en la actualidad no se encuentren consensos para dar solución a los problemas que atraviesa el país y detalló que no es solamente en el ámbito político partidario, sino también en otras instancias que tienen que ver con la gobernanza y la administración del país, lo que provoca un alto grado de incertidumbre en la sociedad.

“Estamos en crisis política, institucional y económica, no hay consenso en la Cámara de diputados, no hay consenso en la Cámara de Senadores, a veces vemos falta de consenso en el mismo Ejecutivo, no hay consenso en los partidos políticos, no hay consenso en el MAS ni en los partidos de oposición; esta es una falta de experiencia política que estamos viviendo hoy en día y debemos dejar de lado de nuestras posiciones político partidarias y ocuparnos de los bolivianos por encima de ellas”, sentenció.