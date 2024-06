“Esta marcha es política”: Siñani descalifica la movilización del otro bloque de gremiales que se aproxima a El Alto

Una marcha de gremiales partió el martes desde la localidad de Patacamaya, rumbo a la ciudad de La Paz.

Fuente: Unitel

El máximo dirigente de los gremiales de la ciudad de El Alto, Toño Siñani, desconoció la marcha de otro bloque del sector que partió desde la región paceña de Patacamaya rumbo a la ciudad de La Paz.

“Esa marcha es política, quien está organizando esa movilización es Cesar Gonzales, y esta persona no es gremial. Advertimos que esta marcha no nos representa y no podemos aceptarla”, afirmó Siñani.