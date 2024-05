Si no entiendes los videos de YouTube por estar en inglés, Edge tiene ya preparada la solución: traducción en tiempo real con IA

Esta semana está siendo realmente importante para Microsoft y sobre todo para la inteligencia artificial. La compañía tras el anuncio de GPT-4o o de los avances de Gemini no se han quedado atrás. Es por ello que hemos visto su apuesta por la IA en los PC con Copilot+ o incluso la nueva función de Recall que nos permitirá controlar todo lo que hacemos en nuestro ordenador, aunque con dudas sobre la privacidad.

Pero en esto no se han quedado estas funciones de IA. Han querido ir más allá con la mejora de Microsoft Edge y la posibilidad de traducir en tiempo real vídeos de los principales sitios web como son YouTube, LinkedIn o Coursera.

Edge hará más accesibles sus vídeos con inteligencia artificial

Y es que en muchas ocasiones te habrás encontrado al entrar en un vídeo de YouTube que no lo llegabas a entender por ser el creador de contenido de otro país. Pero el problema es que a veces los subtítulos que se generan automáticamente no siempre son los mejores, y no sigue el ritmo del vídeo. Es por ello que Microsoft ha querido dar una solución con IA.

Esta característica va a permitir mostrar subtítulos en tiempo real de los vídeos que se están viendo. En el evento de la compañía se vio como los idiomas que están disponibles ahora mismo para traducir son el inglés, el alemán, el hindi, el italiano, el ruso y también el español. Esto permitirá que tengamos vídeos que se puedan entender por todos, pero también permitirá una mayor accesibilidad para aquellos usuarios con problemas auditivos y que necesitan siempre estos subtítulos.

En el evento pudimos ver como Microsoft reproducía un vídeo en LinkedIn y con un simple toque se podía seleccionar el idioma al que se quería traducir. Automáticamente, además de poder seleccionar los subtítulos también se tiene la posibilidad de escuchar a la IA traduciendo el vídeo en tiempo real. Esto es algo que nos recuerda a los traductores que traducen en tiempo real en los telediarios.

Los planes de Microsoft ahora mismo pasan por ir aumentando la cantidad de sitios que admitan la traducción en tiempo real, pero también los idiomas que se ofrecerán. Si bien, todavía no hay una fecha concreta para poder probar esta funcionalidad.

