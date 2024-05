Siete periodistas reflexionan sobre los cambios en el ejercicio de la profesión

Fotografía de archivo de periodistas en una cobertura. Foto: ABI En los últimos años, el periodismo ha experimentado cambios significativos y los periodistas han enfrentado desafíos importantes, desde la digitalización hasta la proliferación de portales informativos independientes, el cambio en el consumo informativo y una crisis en los medios tradicionales.Fotografía de archivo de periodistas en una cobertura. Foto: ABI

Alissya Guerrero

No obstante, a pesar de todas estas transformaciones, un aspecto permanece inalterable: los principios fundamentales que guían el trabajo de un “buen periodista”.

Siete periodistas compartieron con Brújula Digital su perspectiva sobre este tema y la nueva forma de hacer periodismo gracias al desarrollo tecnológico.

El tema cobra mayor relevancia hoy en el Día Nacional del Periodista Boliviano.

Este medio conversó con Juan Carlos Salazar (periodista con 60 años de recorrido y director de la carrera de Comunicación de la UCB de La Paz), Mery Vaca (exdirectora de Página Siete y directora del portal Sumando Voces), Daniela Romero (exjefa de redacción de Página Siete y ahora columnista en La Nube), Carla Mercado (periodista de Unitel), Claudia Soruco (periodista de investigación), Marcelo Tedesqui (corresponsal de El Deber) y Raisa Ontiveros (periodista de televisión).

Cambios tecnológicos

Mery Vaca indica que a lo largo de sus 26 años de carrera ha visto muchos cambios en el periodismo, sobre todo en temas tecnológicos, y considera que la pandemia de la COVID-19 fue un punto de inflexión.

Antes de la crisis de salud “todavía el periodismo impreso era muy poderoso. Entonces, digamos que no había mucha necesidad de lanzarse al mundo digital para preservar la fuente laboral; sin embargo, cuando llegó la pandemia eso ha sucedido de un día para otro, de pronto teníamos trabajo en un periódico impreso y al día siguiente teníamos que ser periodistas digitales”.

En sus 60 años de periodismo, Juan Carlos Salazar ha visto cómo el periodismo avanzó junto al desarrollo tecnológico.

“Marshall McLuhan, uno de los grandes teóricos de la comunicación, dijo hace más de medio siglo que ‘el medio es el mensaje’. Si los medios han cambiado, como resultado de la revolución tecnológica, también el periodismo”.

Añadió que los cambios del periodismo han sido paralelos a los tecnológicos. “Ya en los años 60, cuando ni siquiera existía la transmisión vía satélite, McLuhan dijo que la comunicación había convertido al mundo en una ‘aldea global’. ¿Qué diría ahora? La revolución digital ha cambiado a los medios y también al periodismo”.

Daniela Romero, quien también fue experiodista de La Razón, resaltó que con la llegada de la tecnología “se facilita el trabajo con algunas herramientas digitales que antes no había”.

Recuerda que en sus inicios, cuando trabajaba en La Razón en 2007, aún utilizaba una grabadora a cassette y “ahora el celular lo hace casi todo”.

Además, esta revolución tecnológica ha cambiado la forma de trabajar, ahora muchos hicieron su oficina en casa.

“Yo estoy en este momento en mi oficina y mi oficina es mi casa, así ha cambiado el periodismo, ya es por vía remota”, dice Tedesqui con más de 20 años de experiencia.

Para la televisión, la tecnología ha sido un aliado fundamental. Carla Mercado, quien ahora está en Unitel, recuerda que cuando trabajaba en la Red Uno y debía hacer los despachos en directo “salíamos con un minibús, ahí había una antena, había que jalar el cable de la antena, buscar la línea de vista; es decir la antena que nosotros teníamos tenía que apuntar hacia la antena que estaba en la planta en la ciudad de El Alto en Satélite. Si no había esa línea imaginaria si quieres decirlo así no se podía salir en vivo”.

Ahora todo cambió, “con una mochila o cámara streaming ya puedes hacer la transmisión desde dónde estés”.

Crisis

El avance tecnológico ha propiciado también el surgimiento del periodismo independiente y la apertura de nuevos medios digitales. Sin embargo, la aparición de estos también se debió a la crisis de los medios tradicionales y a que muchos periodistas perdieron sus empleos.

La crisis se debió, por un lado, al nuevo consumo informativo de las personas, pero también a la falta de anunciantes y a una “asfixia económica” por parte del Gobierno, a través de la pauta publicitaria.

“Esta asfixia económica ha derivado en el cierre de medios y los que ‘sobreviven’ se vieron obligados a reducir su personal y cambiar las formas de contratos y relación con sus trabajadores. Más despidos, más desempleo, más pasantes sin beneficios y pagos y más limitaciones de ingresos. Pero la buena noticia es que muchos periodistas están creando sus propias plataformas de información y manejando sus redes para potenciar su imagen y generar información”, indicó Claudia Soruco, quien ejerce el periodismo desde hace 16 años.

Soruco trabajó en La Razón, agencia británica Reuters, Página Siete y Erbol y ahora es periodista independiente.

Pese a la situación, dice Daniela Romero, “los periodistas seguimos con una visión romántica de nuestra labor, algo que puede ser una fortaleza en muchos casos para poder seguir adelante”.

La tecnología ha golpeado duramente al periodismo impreso, opina Tedesqui quien considera que los periódicos agonizan. “Creo que quien piense en hacer hoy un medio ya no va a pensar en papel, va a pensar en un medio obviamente digital y así tiene que ser. Creo que estamos en un momento en el que el periodismo ha virado del periodismo de los medios al periodismo realizado por personas que tienen su marca personal basada en la credibilidad”.

Redes sociales, información y desinformación

Las redes sociales han permitido brindar información al instante a la población, pero también ha dado paso a la “infoxicación”, la propagación de noticias falsas y desinformación.

Soruco expresa que aunque los periodistas se adaptaron a las nuevas plataformas digitales como medios de información, también estas catapultaron a la desinformación.

Raisa Ontiveros, con 11 años de periodismo, también hace hincapié en el tema. Dice que si bien las redes sociales proporcionaron nuevas herramientas para ejercer la profesión, la viralidad del contenido puede comprometer el rigor informativo. Eso sí, no sataniza las nuevas tecnologías, al contrario, considera que con el uso adecuado se abren oportunidades valiosas para el periodismo.

Los principios, intactos

“Un buen periodista no necesita tener a dos personas discutiendo e insultándose para dar información, un buen periodista no recurre a funerales y la revictimización con llantos y gritos para que sus datos sean creíbles y un buen periodista no se conforma solo con lo que un político, autoridad o representante de un sector diga, porque siempre debemos dudar. Necesitamos con urgencia recuperar nuestra calidad y objetividad”, comenta Soruco.

Mery Vaca resalta que si bien hay cambios tecnológicos significativos en el periodismo, lo que “no cambia y no debería cambiar son los principios que guían nuestro trabajo, la búsqueda de la verdad, la transparencia, la búsqueda de la contraparte, el respeto de la intimidad de las personas, es decir todas aquellas normas éticas que hace que los periodistas nos diferenciemos de los generadores de contenido que no son periodistas”.

El periodista polaco Ryzard Kapucinski tenía una premisa: “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos”. Y esto es lo que mueve al ejercicio de la profesión.

