TCP da luz verde a la continuidad de las judiciales y ‘arcistas’ aseguran que fue gracias a ellos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las vocales que revocaron la determinación de la Sala Constitucional de Pando. Foto: Correo del Sur

eju.tv

Boris Bueno Camacho

TCP da vía libre a las elecciones judiciales al denegar la tutela que frenó la preselección; Órgano Electoral detectó ‘observaciones insubsanables’ del congreso ‘arcista’ para invalidarlo; y Arce alerta sobre un “ataque especulativo” que pretende poner en riesgo la economía. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TCP da vía libre a las elecciones judiciales al denegar la tutela que frenó la preselección

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso este jueves la continuación del proceso de preselección con miras a las elecciones judiciales al revocar la resolución de la Sala Constitucional de Pando y por tanto, denegó la tutela solicitada en una acción de cumplimiento por la abogada Yeny Dury Bautista. La Sala Segunda del TCP, de las magistradas Brígida Celia Vargas y Karem Lorena Gallardo, revocó la resolución emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán. Empero, el TCP exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hacer cumplir los principios de paridad de género y el respeto a los indígenas originario campesinos.

– Jefe de Bancada del MAS dice que se salvaron las judiciales y exige a “evistas” reactivar preselección de candidatos

Tras el fallo del control constitucional, el jefe de la bancada del MAS-IPSP en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó que las elecciones judiciales fueron salvadas y demandó a los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución, Miguel Rejas, y de Justicia Plural, Roberto Padilla, dejar su “ineptitud” y convocar a sesiones para reactivar el proceso de preselección hacia las elecciones judiciales. “Informar a la opinión pública que las elecciones judiciales han sido salvadas y reencauzadas. El memorial presentado por la bancada nacional del MAS-IPSP fue aceptado sistemáticamente por el Tribunal Constitucional”, afirmó.

– Órgano Electoral detectó ‘observaciones insubsanables’ del congreso ‘arcista’ para invalidarlo

La resolución 195/2024 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indica que el congreso “arcista” del MAS, realizado en El Alto, presentó “observaciones insubsanables” que inviabilizaron su aprobación. Las observaciones fueron señaladas en el informe técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), sobre la supervisión realizada al congreso. La principal observación fue que la Comisión de Poderes del congreso fue posesionada por la Secretaría de Fiscalización del MAS, cuando por Estatuto esa atribución es del Presidente o Vicepresidente del partido, cargos actualmente ejercidos por Evo Morales y Gerardo García, respectivamente.

– Tras decisión del TSE, Evo plantea con ‘urgencia’ un congreso de unidad con la debida ‘legalidad y legitimidad’

Tras conocer la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en no valar el congreso “arcista” de El Alto, Evo Morales ahora planteó que con “urgencia” se deba realizar un congreso de unidad del MAS con la debida “legalidad y legitimidad”. No precisó si en ese encuentro político estaría incluido el ala “arcista” para evitar que nuevamente sea observado. “Después que el Tribunal Supremo Electoral rechazó la reunión oficialista en El Alto por incumplir requisitos y procedimientos legales, es más necesario realizar con urgencia un Congreso de unidad con la debida legalidad y legitimidad (sic)”, publicó en sus redes sociales.

– El Pacto de Unidad ‘arcista’ pedirá al TSE revisión ‘minuciosa’ por el rechazo del congreso de El Alto y anuncia análisis

Después de conocer la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el rechazo al congreso del MAS en El Alto, el Pacto de Unidad “arcista” anunció que se solicitará una revisión “minuciosa” a lo asumido y prevé sostener una reunión de análisis en las próximas horas. En la reunión de análisis participará Grover García, y todo el nuevo directorio del MAS, que fue elegido en el encuentro político del partido oficialista en el coliseo Héroes de Octubre entre el 3 al 5 de mayo, informó el representante del Pacto de Unidad, Vidal Gómez. “Los que han cometido la demora o no han podido transmitir en su tiempo con la resolución ha sido el Órgano Electoral”, indicó.

– Manfred descarta formar parte de coaliciones y pactos políticos para no caer en la electoralización

El alcalde de Cochabamba y excandidato presidencial, Manfred Reyes Villa, anunció este jueves su decisión de no formar parte de coaliciones o pactos políticos, porque se enfocará en trabajar por su ciudad. La decisión de Reyes Villa se da en un contexto donde encuestas lo han posicionado como potencial candidato de oposición, para las elecciones de 2025. Mediante su cuenta de X, el alcalde señaló que no caerá en la “tentación de electoralizar ni politizar el país”, cuando se necesita sacar adelante a la economía. “Toda mi capacidad está concentrada en trabajar por Cochabamba, resolviendo sus problemas y pagando la deuda social con los sectores más postergados”, afirmó.

– Arce alerta sobre un “ataque especulativo” que pretende poner en riesgo la economía

El presidente Luis Arce alertó la noche de este jueves que el país está bajo un “ataque especulativo” que pretende poner en riesgo la economía, pero advirtió que no lo permitirá y llamó a los gobiernos municipales a “desinflar” estas acciones. “Estamos bajo un ataque especulativo en este momento que está poniendo en riesgo la economía, sobre todo la economía de las familias, eso el Gobierno nacional no lo va a permitir”, advirtió. Frente a ese ataque, del que no precisó detalles, reveló que instruyó al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor intervenir para “desinflar esas expectativas falsas que se quieren generar de que la economía está mal”.

– Bolivia también tiene su dólar blue: crece la crisis económica por falta de divisas

Bolivia se encuentra en un momento de agitación económica y política por la escasez de dólares, y esta semana comenzó con multitudinarias marchas y bloqueos de caminos en diferentes regiones del país. El tipo de cambio oficial se mantiene en 6,96 bolivianos por cada dólar, pero en el mercado paralelo ha alcanzado hasta 9 bolivianos, lo que representa una depreciación del 24,9% en la práctica. La última vez que se movió el tipo de cambio fue en 2011. La falta de acceso a divisas ha generado un escenario preocupante para sectores clave de la economía boliviana, con impactos directos en el abastecimiento de productos importados, medicamentos y combustibles.

– BCB reitera que restituirá los fondos entregados por la banca, pero se lo hará cuando se cumplan las condiciones fijadas

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, reiteró este jueves que restituirán los fondos entregados por las entidades de intermediación financiera, pero la misma se hará una vez que se cumplan las condiciones fijadas. Afirman que hacerlo antes significaría ir en contra de los términos normativos y procedimentales con los que fueron constituidos los mismos. “Cuando se cumplan las condiciones establecidas, por supuesto que el BCB los va a restituir, pero no puede ser antes como ellos lo piden, porque eso implicaría ir en contra de lo que se ha establecido en términos normativos y procedimentales para la constitución de estos fondos”, señaló Rojas.

– ¿Qué son los catos blancos y rojos? pregunta Del Castillo a Evo; insinuaciones de nexos con narcotráfico suben de tono

Las insinuaciones de nexos con el narcotráfico entre el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el expresidente Evo Morales subieron de tono este jueves, cuando la autoridad gubernamental pidió al exmandatario que responda a la pregunta “¿qué son los catos blancos y rojos?”. “(Morales) debería pedir a los que producen hoja de coca excedentaria que nos permitan erradicar en esta zona, pregúntenle a Evo Morales qué son los catos blancos qué son los catos rojos pregúntenle a Morales y (a ver) si tiene la hidalguía de responder”, declaró Del Castillo al dar a conocer una relación de hechos que vincularían al expresidente con el narcotráfico.