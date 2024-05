TSE aclara que Morales sigue como jefe del MAS

Fuente: lostiempos.com

Sin embargo, Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) arcista, aseguró ayer que Morales “ahora ya no es nada, ya no hablaremos del Evo porque ya no es del directorio, ahora al mando del hermano Grover García”.

El fin de semana, el Pacto de Unidad arcista llevó adelante el congreso del MAS y eligió a Grover García como presidente del Instrumento Político para reemplazar a Morales. Sin embargo, el TSE tiene 15 días (a partir del 5 de mayo), para emitir un informe sobre si rechaza o acepta validar ese congreso.

Según Tahuichi Quispe, “no hay vacío, la dirección nacional MAS-IPSP elegida en 2017 aún sigue vigente, reconocida y registrada ante el TSE, hasta en tanto no se registre otra directiva nacional”, aclaró.

Entretanto, quien es reconocido como presidente del MAS por el Gobierno, Grover García, informó ayer que en el plazo establecido entregarán al TSE los documentos de respaldo del congreso nacional que lo eligió para presidir el Instrumento Político.

“No queremos cometer errores, queremos entregar los documentos completos para que no tengamos observaciones por la instancia electoral”, aseveró el flamante presidente electo del MAS en entrevista con Radios de los Pueblo Originarios.