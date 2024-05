Vocero presidencial alerta que sed de poder de Evo Morales pone en riesgo al MAS

Richter califica de ‘esquizofrénica’ la intensa búsqueda de repostulación del exmandatario

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El vocero presidencial, Jorge Richter, alertó que las ansias desmedidas de Evo Morales para ser candidato presidencial en las próximas elecciones ponen en riesgo la supervivencia del Movimiento al Socialismo (MAS), porque su obstinación podría echar por tierra el proyecto político que se convirtió en la agrupación más grande de la historia democrática de Bolivia.

Richter aseguró que de no darse un cambio en el comportamiento de Morales sobre su posición en cuanto a la política interna de su partido y no deja de lado esa ‘esquizofrénica búsqueda de la repostulación’, entre otros factores que deben ser abordados, se puede pensar en el fin del ciclo del MAS, porque la división existente terminará por debilitarlo.

Asimismo, acotó que la crisis que vive el MAS pone en riesgo al Estado Plurinacional, porque es un proceso que aún está en construcción; porque, ante una eventual derrota o ausencia de ese partido en las elecciones del 2025, las fuerzas conservadoras pueden deshacer lo cimentado y dejar en la indefensión a los sectores populares y vulnerables del país.

Por ello, el funcionario aseveró que de manera urgente se debe atender la resolución emitida del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dio la primera amonestación severa al partido oficialista y que, Morales, debe dejar de lado su intransigencia y acatar la determinación que expresamente dice que la convocatoria al X Congreso Nacional de ese partido debe ser en consenso con las organizaciones sociales fundacionales.

“Hemos escuchado que no se van a reunir con las organizaciones sociales fundadoras, en consecuencia, esto no es otra cosa más que llevar a un extremo de peligrosidad crítica lo que significa la personería jurídica del Movimiento al Socialismo; esa criticidad se traslada a las posibilidades de participar con fuerza y con proyección importante en las elecciones si (Morales) no se toma conciencia que las repostulaciones constantes son imposibles”, afirmó.

Foto: captura pantalla

Recordó también que la construcción del Estado Plurinacional tuvo como uno de los ejes principales la inclusión y si este elemento no se traslada a la política interna del MAS mediante la concertación con las organizaciones sociales, aun cuando tenga distancia de ellas porque apoyan otro liderazgo, se estaría desnaturalizando la esencia de ese instrumento político.

“Quien habló de inclusión en el pasado no puede ahora establecer o construir ahora un proyecto en base a las marginalidades, no se puede marginar a tanta cantidad de movimientos sociales, pero, fundamentalmente, a quienes han sido fundadores; entonces, este paso es importante, tienes que ser democrático, tienes uqe hacer democracia, tienes que respetar la norma y la legalidad; si no respetas la legalidad menos puedes manejar un país”, aseguró.

Sobre las amenazas de los sectores afines a Morales de convulsionar el país si el exmandatario no es habilitado para participar en los comicios de 2025, el vocero alertó que el objetivo es generar pánico en la sociedad; por ello, dijo, la población está cansada de la actitud de ese grupo que amenaza permanentemente la tranquilidad y seguridad del país.