El abogado del ala evi}sta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Chávez afirmó este lunes que el congreso de ese partido, convocado por las organizaciones que respaldan al presidente Luis Arce para el fin de semana pasado, carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial, particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Asimismo, advirtió que la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del MAS, no quiere decir que ese encuentro haya sido aprobado, porque aún se debe esperar el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

MAS

“Eso no implica que ya hay un reconocimiento al congreso al cumplir una decisión judicial, pero todavía tiene que haber un informe por parte del Sifde, que no podría ser otro que el de no aprobar de ninguna manera ese congreso, porque no ha cumplido ningún parámetro legal”, agregó.

Por su parte, la facción evista del MAS se declaró en emergencia. Anunció un ampliado para el 18 de mayo; en él definirán medidas de presión luego de que el ala arcista eligió a un nuevo jefe de ese partido.

Por su parte, el líder de esa facción, Evo Morales, anunció que agotará una lucha legal para defender a su partido; eso luego de la elección de un nuevo jefe en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.