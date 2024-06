Agenda informativa: El gobierno debe responder a los gremiales y panificadores analizarán alza del precio del pan

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 7 de junio

Marcha de gremiales de hace unas semanas en La Paz. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Vence el plazo de los trabajadores gremiales para un diálogo con el gobierno

El plazo que dio el sector gremial al gobierno para iniciar un diálogo sobre sus demandas vence este 7 de junio. Si no son convocados, a partir del lunes 10 iniciarán las movilizaciones con bloqueos, aseguraron sus voceros. La molestia de la dirigencia de los comerciantes es que no se convocó a su sector a dialogar y que solo se negoció con los gremiales que son afines al Gobierno. Asimismo, ratifica que mientras no se reúnan con sus dirigentes que están en estado de emergencia, realizarán las movilizaciones para paralizar el país.

– Obras públicas continúa negociación sin el sector del transporte movilizado

Miembros de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia (Fencootrans) el Ministerio de Obras Públicas e Impuestos Nacionales abordan las demandas del sector; pero sin representantes del transporte pesado que se movilizaron en esta semana. Para este viernes están previstas reuniones con personeros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

– Sector panificador se reúne para definir posible incremento del pan

El sector panificador se reunirá el viernes en un ampliado de emergencia porque es “insostenible” mantener el precio ante una realidad de incremento de costos en la canasta familiar. Su dirigencia argumenta que un posible incremento en el costo del pan se justificaría por la subida en el precio del quintal de la harina importada ya que subió al menos Bs 40 por quintal; es decir, normalmente adquirían a Bs 210, pero ahora compran a 250. Asimismo, el quintal de azúcar se elevó de Bs 235 hasta 265 o 270.

– Último día del paro convocado por los médicos de la Caja Nacional de Salud

Este viernes se cumple el tercer y último día del paro de 72 horas convocado por la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Anexas (FESIMRAS), para exigir la destitución o renuncia del gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS); sin embargo, las autoridades del área no convocaron a los movilizados a un diálogo para escuchar sus demandas, estas aseguran que la medida apenas fue cumplida por algunos sectores ‘radicales’ y anunciaron descuentos a quienes no se presentaron a sus fuentes de trabajo.

– El incendio que comenzó en Brasil llegó al Parque Nacional Otuquis

La Gobernación de Santa Cruz indicó que el incendio que comenzó en Brasil ingresó al Parque Nacional Otuquis. El siniestro afecta a la región de Puerto Quijarro, rodea la laguna Cáceres e ingresó al área protegida. Alrededor de 40 bomberos trabajan para combatir el incendio forestal de más de 8 kilómetros de una línea de fuego. El incendio, que comenzó el 1 de junio en Brasil, ingresó hace unos días al territorio nacional y hasta este viernes afectó a más de 3 mil hectáreas de bosques y pastizales.