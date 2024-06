Alcalde de Tarija y presidente de la AMB plantea cumbre de oposición para buscar solución a la crisis económica

Torres consideró que no es momento de reuniones para planificar las elecciones presidenciales 2025, sino de plantear medidas inmediatas que vayan en beneficio de la población

El alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Jhonny Torres, planteó este miércoles la realización de una cumbre de políticos de oposición, con el fin de buscar soluciones a la crisis económica del país. En su criterio, no es momento de reuniones para planificar las elecciones presidenciales 2025, sino de plantear medidas inmediatas que vayan en beneficio de la población.

“Nosotros como oposición vamos a convocar muy pronto a una cumbre de la oposición, en la cual tengamos que plantearle al país, no quién irá como presidente, ya que las elecciones se realizarán en octubre de 2025, eso es muy lejos para la gente que no tiene para comer hoy, si no se debe plantear las medidas económicas que se pueden tomar de acá a diciembre próximo, de eso se trata”, consideró la autoridad edil.

Por ejemplo, mencionó que las gobernaciones y municipios están pasando por una “crisis gigantesca”, se tiene que ver qué se va a hacer con ellos, ya que gran parte de las entidades departamentales están apunto de cerrar sus puertas porque no tienen recursos y en el caso de las alcaldías de ciudades capitales ya casi sus recursos están en cero.

Afirmó que si no se hace inversión desde las entidades subnacionales y si sólo van a estar para funcionamiento, ocasionará que todo el aparato productivo se paralice en el país. En el caso de los sectores empresariales, grandes, medianos y pequeños, también se tiene que ver qué pasará con ellos, porque tienen problemas por la falta de dólares y como opositores tienen la obligación de plantear soluciones.

“He estado hablando con líderes de la oposición, de partidos políticos y otros, para expresar nuestra profunda preocupación por la crisis que está atravesando el país, la falta de diésel, de dólar, los problemas que se tienen con amenazas de bloqueos y lo que necesita el país es una propuesta de cómo encarar la crisis económica. Se necesita una propuesta en lo institucional, en lo económico, financiero, se tiene que plantear al país esas soluciones”, manifestó. Aunque dijo que no se tiene una fecha para el encuentro, que es un tema que se tiene que coordinar.