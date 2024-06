Arce pide a la Asamblea que apruebe ley para fortalecer la protección de mujeres en situación de violencia

La Fiscalía General del Estado reportó que desde el 1 de enero hasta el 17 de junio de este año se han registrado 40 feminicidios en Bolivia.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación del proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia ante recientes casos de feminicidios en el país.

«Exhorto a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar urgentemente el proyecto de ley para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia», publicó en sus redes sociales.

El mandatario también consideró «importante la aprobación del proyecto de ley de protección reforzada para la niñez y adolescencia, cuyo objetivo es garantizar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, así como del delito de infanticidio».

El pedido del Mandatario se conoce después de que en los últimos días se registraron nuevos casos de feminicidio como el de Gabriela Vásquez en Cochabamba.

«Con profundo pesar, me uno al dolor por el feminicidio de Gabriela Vásquez en Cochabamba. Su trágica muerte, tras una dolorosa agonía, no solo deja a dos menores sin su madre, sino que también hiere profundamente el corazón de nuestra sociedad. No podemos tolerar más estos crímenes. La Ley 348 debe ser fortalecida, no cuestionada», afirmó el Mandatario.

El proyecto de ley 303/22-23 «para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral a mujeres en situación de violencia» espera su tratamiento en la Asamblea Legislativa desde marzo del año pasado y fue enviado por el presidente Luis Arce.

