Arce reitera que no hubo autogolpe y revela que llamó a Evo Morales para alertarlo sobre la asonada

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Luis Arce en la coferencia de prensa de la pasada jornada. Foto: Reuters

eju.tv

Boris Bueno Camacho

“Zúñiga actuó por cuenta propia”, Luis Arce niega un autogolpe; ‘Me he sometido al silencio’: Zúñiga se abstuvo en su declaración ante el Ministerio Público; y “esta crisis dejará secuelas”: Bloomberg advierte de consecuencias negativas en la economía tras asalto militar fallido. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “Zúñiga actuó por cuenta propia”, Luis Arce niega un autogolpe

Un día después de la toma militar de la plaza Murillo y el ingreso por la fuerza al Palacio de Gobierno, el presidente Luis Arce brindó este jueves una conferencia de prensa en la que aseguró que el exjefe militar, Juan José Zúñiga, actuó por cuenta por cuenta propia. Las palabras de Arce se dan en respuesta a las denuncias de un supuesto intento de autogolpe de parte de la oposición y del bloque evista del MAS, quienes se apoyan en las declaraciones que realizó Zúñiga al ser aprehendido. “En ese momento él podía decirme: usted me ha instruido esto, podía decirme. O podía acatar una contraorden, por último, pero no acata porque actuó por cuenta propia”, dijo Arce.

– Arce revela que se contactó con Evo en plena avanzada militar de Zúñiga

El presidente Luis Arce Catacora reveló la noche de este jueves que tomó contacto con el máximo dirigente del MAS, Evo Morales, durante la avanzada militar que estuvo encabezada por el ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. “Estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales. Por eso, como compañero, porque al final, eso es lo que somos, yo lo llamé para prevenirle y que tome sus recaudos”, sostuvo. Arce dijo que puede tener diferencias, siendo la principal que el bando del presidente considera que el instrumento político le pertenece a las organizaciones sociales y no pertenece a ninguna persona en particular.

– Supuesto “Ideólogo” de toma militar en sede de Gobierno era funcionario del Ministerio de Defensa

Abel Aníbal Aguilar, identificado por el excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga, como el supuesto “ideólogo” de la toma militar del 26 de junio, afirmó que sólo era el Coordinador de Asuntos Militares del área del Ministerio de Defensa y docente. “Yo soy coordinador de asuntos militares del Ministerio de Defensa y soy docente de altos estudios nacionales, docente de varias instituciones y yo soy cristiano”, expresó luego de ser presentado como uno de los 17 aprehendidos por la acción militar en plaza Murillo, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Aguilar anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre seca, por considerar que violaron sus derechos humanos.

– ‘Me he sometido al silencio’: Zúñiga se abstuvo en su declaración ante el Ministerio Público

El general Juan José Zúñiga, denunciado como el principal autor de un intento de golpe de Estado, compareció este jueves para su declaración ante el Ministerio Público, sin embargo, se acogió al derecho de guardar silencio. “Me he sometido al silencio, nada más”, dijo el militar en escuetas declaraciones a los medios. Zúñiga anunció que después haría declaraciones, pero no puede hacerlo todavía. El excomandante del Ejército se encuentra en instancias policiales, donde también se pretendió tomarle la declaración informativa. El general ya realizó declaraciones en su testimonio policial del miércoles, donde habló de los planes para lo sucedido esa jornada.

– Huaytari observa falta de control en plaza Murillo y no descarta que se conforme comisión de investigación

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, observó que, durante la pasada jornada, en plaza Murillo, haya existido una falta de control de la Policía para evitar y alertar que los efectivos militares puedan ingresar y pretender gestar una toma del poder. No descartó además que se conforme una comisión legislativa para investigar lo ocurrido. En conferencia de prensa, recordó que bajo las órdenes de la institución del orden se encuentra el Ministerio de Gobierno, mientras que de las Fuerzas Armadas está el Ministerio de Defensa. “Entonces, si se le ha ido la mano (a los militares) que no han obedecido al ministro de Defensa, ahí es otra situación”, observó.

– Álvaro García Linera: «Las peleas internas nos hacen olvidar enemigos mayores»

El exvicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, Álvaro García Linera, ha repudiado el intento del golpe de Estado que hubo contra el Gobierno de Luis Arce y ha asegurado que los poderes de facto están siempre latentes y “sacan la cabeza” cuando los proyectos progresistas se muestran débiles. En una entrevista con Víctor Hugo Morales en la 750, García Linera llamó a reflexionar sobre el rol de los «poderes fácticos» que atentan contra los gobiernos en la región. “En todo el mundo, en todas las democracias, hay poderes fácticos que escapan al voto. Las oligarquías empresariales, las fuerzas armadas y, en el caso de América, la Embajada norteamericana”, ha dicho García Linera.

– Pese a la negativa, la Dirección Nacional del MAS vuelve a convocar al ala ‘arcista’ a reunión por el congreso

A pesar de la negativa, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió a invitar al Pacto de Unidad “arcista” a la reunión de este viernes en el municipio de Sacaba, Cochabamba, para definir la nueva fecha del congreso. El dirigente Gerardo García recordó que la convocatoria es en cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de buscar consensos para organizar un nuevo congreso. “Esperemos que estén presentes todos aquello que han sido convocados para debatir discutir y buscar, como siempre nosotros decimos y nuestro hermano Evo Morales nos recomienda, la unidad”, añadió.

– “Esta crisis dejará secuelas”: Bloomberg advierte de consecuencias negativas en la economía tras asalto militar fallido

La avanzada militar encabezada por el general Juan José Zúñiga registrada este miércoles en la plaza Murillo de La Paz, podría agravar la actual escasez de dólares en Bolivia, según el reporte de la firma especializada en finanzas Bloomberg, apoyado en el análisis del banco de inversión global BancTrust & Co., con sede en Londres. “La inestabilidad política y la debilidad del Gobierno probablemente dificultarán que las autoridades y el sector privado recurran a fuentes alternativas de financiación en divisas fuertes en el futuro, agravando la actual crisis de divisas a la que se enfrenta el país”, dijo BancTrust & Co. en un comentario sobre la situación en Bolivia.

– Advierten que toma militar afectará a la escasez y tipo de cambio del dólar, ahuyentará inversiones

Luego de la toma militar del poder político que duró tres horas, analistas advierten que tendrá consecuencias adversas para la situación económica del país, el incremento del tipo de cambio y la agudización de la escasez, además de que ahuyentará a la inversión y al acceso de créditos de organismos internacionales. “Hemos visto que ya se ha reflejado en el tipo de cambio del dólar, que es más caro, ante esta situación de conflicto político social lo que empieza a hacer la gente es comprar dólares porque piensa que el peso boliviano se va a devaluar, que va a haber inflación”, afirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

– Cámara de Industrias: toma militar de la plaza Murillo provocará un “efecto negativo” para las inversiones extranjeras

Desde la Cámara Nacional de Industria (CNI) de Bolivia, advierten que la toma de la plaza Murillo por militares armados provocará un “efecto negativo” para el sector industrial del país, sobre todo en las inversiones extranjeras. “Nos preocupa la imagen del país y definitivamente ha quedado dañada y esto se va a ver a futuro, esto provoca un efecto no alentador y negativo. Vamos a ser menos atractivos para las inversiones”, declaró su presidente, Pablo Camacho. El titular de los industriales dijo que este tipo de acontecimientos singulares y otros movimientos sociales (marchas y bloqueos) solo generan una imagen negativa para la economía boliviana.