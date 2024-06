Camacho restringió visitas de sus familiares por falta de seguridad en Chonchocoro, según abogado

La defensa del Gobernador de Santa Cruz asegura que el ataque perpetrado el fin de semana por Misael Nallar estaba orientado contra Luis Fernando Camacho y solicitó la liberación del detenido.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El gobernador de Santa Cruz recluido en la cárcel de Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, pidió a sus familiares que eviten visitarlo en ese centro penitenciario por temor a que pueda ocurrir un atentado en contra de su integridad debido a la falta de garantías después de los hechos violentos ocurridos el fin de semana.

«El Gobernador me pidió que hable con su familia, con su esposa y con sus hijos y ha pedido que por favor les explique la situación, y que no vayan a visitarlo porque teme que esto vuelva a suceder, que vuelva a ocurrir un hecho violento y pueda desencadenar en que esta vez si lleguen a su celda y esta vez no estén los policías que logaron evacuar a él y a toda su familia. Que en un suceso violento que parezca un disturbio además se provoque un daño terrible a su integridad o hasta la pérdida de su vida», informó el abogado Martín Camacho a la red DTV.

El sábado por la tarde, un grupo de privados de libertad encabezado por Misael Nallar intentaron un motín al interior de la cárcel considerada de alta seguridad.

En las imágenes difundidas por el ministerio de Gobierno se observa a Nallar y a sus acólitos golpeando a policías y después del forcejeo lograron abrir la puerta que da acceso a la zona de control y monitoreo.

La defensa de Camacho denunció que el objetivo del acusado de asesinar a policías en Porongo (Santa Cruz) era acceder a la celda de Camacho que se encuentra cerca del lugar del intento de motín.

«Los mensajes o, las comunicaciones que nos han dado algunos policías que estaban de turno en el lugar es que esta turba enardecida pretendía llegar hasta la celda del gobernador Luis Fernando Camacho», denunció el abogado.

Por eso la defensa del gobernador cruceño, detenido por el caso conocido como «golpe de Estado», solicitó la liberación de la autoridad porque su vida corre peligro. Las autoridades penitenciarias aún no respondieron a la solicitud.