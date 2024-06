Cámara de seguridad grabó el momento exacto del accidente provocado por presuntos policías

El hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes, a la altura del sexto anillo, en la avenida Alemana, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: Unitel

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del accidente de tránsito, ocurrido este viernes en la zona del sexto anillo en la avenida Alemana de la capital cruceña, y que fue protagonizado presuntamente por un policía.

En las imágenes se observa cómo un auto de un color oscuro impactó por la parte trasera a un motorizado blanco estacionado, que a su vez chocó contra un tercer motorizado que estaba más adelante. Todas las movilidades impactadas estaban parqueados.

El vehículo, que iba por la avenida, terminó dando un vuelco de campana. Una de las afectadas denunció que el conductor y uno de sus acompañantes eran policías en presunto estado de ebriedad.

“La movilidad (que dio el golpe) da vuelta de campana, queda volcada en la vereda y yo voy a percatarme quiénes estaban, y eran dos oficiales que estaban en estado de ebriedad, y con uniforme. Y (estaban) con una persona mayor de 60 a 70 años”, denunció la mujer.

La denuncia señala que en uno de los vehículos, se encontraban niños a bordo. La afectada afirmó que un policía trató de encubrir el accidente.

“Viene el policía se lo quiere llevar al otro policía y le digo: ‘No, no se van a ir hasta que nos muestren su licencia’. El oficial me dice ‘No’ y se mete, la licencia del policía borracho, a su bolsillo, y no nos quería mostrar”, manifestó.

Se aguarda el informe de la Policía de Tránsito sobre el accidente, donde presuntamente están implicados uniformados.