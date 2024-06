Caso levantamiento militar: Determinan detención domiciliaria para 10 personas y otras cuatro son enviadas a la cárcel

Entre las personas que recibieron medidas sustitutivas está al que el Gobierno calificó de ideólogo y analista de inteligencia del levantamiento militar del miércoles 26 de junio.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

Tras la audiencia cautelar de los 14 aprehendidos por el caso de levantamiento militar en la plaza Murillo, en La Paz, que se realizó este sábado, se determinó detención domiciliaria para 10 personas y otras cuatro fueron enviadas a la cárcel, de acuerdo con el reporte judicial. Sobre estos cuatro úlitmos, se espera que en las siguientes horas, el Ministerio Público dé el detalle del lapso que deben permanecer en el recinto carcelario de Chonchocoro.

Las medidas sustitutivas se determinaron para: Aníbal Abel A. G., a quien el Gobierno lo señaló como el ideólogo y analista de inteligencia del levantamiento militar dirigido por el general Juan José Zúñiga en la plaza Murillo, el miércoles 26 de junio.

Luego está Julio Omar B. S., exjefe de Inteligencia del Ejército; Miguel Fernando I. S., Luis Domingo B. G., Waldir M. H.; Leonel Elio S. R. , Marco Mauricio C., Roberto Octavio A. R., Juan Carlos D. G. y Roman Wilmer C. C, los ocho de profesión militar.

En el caso de Raúl B. M., quien era parte del Comando Policía Militar; Marcelo Franklin G. F., era segundo comandante de la Policía Militar; Franz Luis O. M., fue calificado por el Gobierno como el aparato ideológico del intento golpe de Estado, Juan Mario P. S., que tenía el cargo de Inspector General del Ejército, todos fueron enviados con detención preventiva. Hasta el cierre de la edición de esta nota, la audiencia cautelar de otros tres presuntos implicados, de los 17 aprehendidos el jueves y presentados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, todavía continuaba.

Ellos se suman a los excomandantes Juan José Zúñiga y Juan Arnez, además del excomandante la brigada Mecanizada del Ejército, Edison Irahola, para quienes también un juzgado cautelar determinó cárcel por el lapso de seis meses por la sublevación militar del miércoles pasado.

El miércoles, el país vivió tres horas de incertidumbre a raíz de una sublevación militar con supuestos planes de ingresar a Palacio de Gobierno para tomar el poder y cambiar el gabinete de ministros. Sin embargo, el presidente del Estado, Luis Arce, cambió inmediatamente a los tres comandantes de las tres fuerzas y las nuevas autoridades militares ordenaron el repliegue de todas las unidades desplazadas en el centro paceño.

Tras el retiro de las tropas, se desataron las órdenes de aprehensión y las alertas migratorias contra los jefes militares que estuvieron implicados en esa movilización de una parte de las Fuerzas Armadas.