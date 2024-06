Choquehuanca no espera consulta al TCP y llama a la misma sesión que dirigió Andrónico Rodríguez

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La sesión del pasado 6 de junio a la cabeza de Andrónico Rodríguez. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Dan por no válida la Asamblea del 6 de junio y Choquehuanca convoca a la misma sesión; trabajadores de la Caja Nacional de Salud levantan medidas de presión tras destitución del gerente; y presentan acusación formal contra 10 vinculados al saqueo y quema de la sede de campesinos de Santa Cruz. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Dan por no válida la Asamblea del 6 de junio y Choquehuanca convoca a la misma sesión

Sin esperar una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la sesión del 6 de junio pasado el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca Céspedes, volvió a convocar a la misma sesión con una agenda diferente; la misma se realizará este martes desde las 17:00. “El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, jilata David Choquehuanca Céspedes, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la séptima sesión ordinaria de la Asamblea, a realizarse el día martes 18 de junio, a horas 17:00”, señala el texto de la convocatoria publicada este lunes.

– Jauregui propone modificar proyecto de ley 073 para mantener y legalizar a los autoprorrogados

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, propuso la modificación del proyecto de ley 073 para mantener a los “magistrados autoprorrogados” y dotarles de legalidad hasta que se elijan a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Jauregui convocó a una sesión de la comisión en la que pretendía poner a consideración el proyecto de ley de modificación a la 073, en el que se refiere a los plazos procesales, continuidad institucional, custodia de causas, entre otros, el proyecto se denomina: “Continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”.

– Paro 96 horas: Colegio Médico de Santa Cruz no descarta huelga de hambre en su medida de presión

Tras el primer día de paro de las 96 que acata el sector médico, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, afirmó este lunes que no se descarta realizar una huelga de hambre, bloqueos y hasta ampliar los días de paro, cuya demanda es que se elimine la disposición adicional del proyecto de Ley 035 que establece la “jubilación forzosa”. “Ya hemos visto lo que pasó con el sector del transporte, no les han tomado en cuenta y simplemente se han sentado para un diálogo. Pero, nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias. No se descarta huelga de hambre, bloqueos, no se descarta que el paro continúe”, señaló Anzoátegui.

– Trabajadores de la Caja Nacional de Salud levantan medidas de presión tras destitución del gerente

Se levantan las medidas de presión en la Caja Nacional de Salud (CNS) luego de la destitución del gerente Boris Claure, denunciado por los profesionales en salud de cometer hechos irregulares en la compra de insumos y medicamente. Luis Delgado fue posesionado en el cargo este lunes. Arturo Del Barco, secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras), señaló que los trabajadores médicos volverán a sus funciones en la Caja Nacional de Salud tras varias semanas de protestas. “Era una petición correcta por la salud de los pacientes. Es una lucha contra la corrupción”, sostuvo Del Barco.

– Gremiales llegan en marcha a la ciudad de La Paz y no son recibidos por el Gobierno

Después de siete días de marcha, Gremiales llegaron a la ciudad de La Paz esperando ser atendidos por el Gobierno. La pasada semana, el sector inició su marcha desde la localidad de Patacamaya rumbo a la sede de Gobierno para exigir al presidente Luis Arce la abrogación del Decreto Supremo 4732 y la destitución de los presidentes interinos de la Aduana e Impuestos Nacionales, Karina Serrudo y Mario Cazón. Pese a su medida de presión, no fueron atendidos. Dieron un plazo al Gobierno hasta el mes de julio para que pueda atender sus demandas caso contrario tomarán nuevas medidas de presión. «La primera semana de julio se asumirá nuevas medidas de presión», indicaron.

– ‘No es ninguna burla’: Montaño justifica su video de TikTok, pero lo retiró para que nadie se sienta ofendido

El ministro de Obras, Édgar Montaño, se pronunció después de las críticas que ha recibido por publicar un video en TikTok, donde festeja con un baile la suspensión del bloqueo del transporte pesado. La autoridad aseguró que no se trata de una burla y expresó su respeto hacia los transportistas, sin embargo, decidió retirar el video “para que nadie se sienta ofendido”. “No es ninguna burla, porque al final hay un beneficio para el pueblo boliviano, hay un beneficio para los hermanos transportistas. Dice el mensaje ‘todos ganamos no hay bloqueo’. No hay ninguna burla. Yo tengo mucho respeto con los hermanos transportistas”, dijo Montaño en conferencia de prensa.

– Presentan acusación formal contra 10 vinculados al saqueo y quema de la sede de campesinos de Santa Cruz

La Fiscalía presentó acusación formal contra 10 personas por el saqueo y quema de la sede de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, ocurrido el 11 de noviembre de 2022 durante el paro que impulsó el Comité Interinstitucional en demanda del censo en 2023. “Se tiene una acusación formal, se están resolviendo los incidentes (de los acusados), unos que había pendientes, se está avanzando”, dijo la fiscal del caso Delmy Guzmán. Las 10 personas aprehendidas durante el ataque fueron acusadas por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y otros “que de carácter provisional, ya que se han puesto en acusación ante la autoridad jurisdiccional”, explicó.

– En Patacamaya venden autos “chutos” desde Bs 12.000 y hasta placas de primera, segunda y tercera, según investigación

En la feria de Patacamaya, en la carretera que une a los departamentos de La Paz y Oruro, que se realiza cada martes y domingo, se comercializan autos indocumentados a partir de Bs 12.000, dependiendo el año de antigüedad y del modelo; e incluso son ofertados a plena luz con documentación completa como el B-Sisa, que sirve para la carga de combustibles, y el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (Ruat), que dependerá de qué placa se compra, de acuerdo al periodista Juan Pablo Cahuana. “La gente compra lo más barato para poder llevar a sus lugares donde viven, muchos para trabajar con el auto y se dan forma para conseguir este tipo de autos”, detalló.

– «Deberán responder a la Justicia»: Jesuitas reconocen negligencia en nuevo caso de pederastia

Una investigación encabezada por el periodista Julio Núñez del diario EL PAÍS reveló este lunes que la Dirección de la Compañía de Jesús ocultó durante 4 años el diario del pederasta español Luis María Roma Pedrosa, donde reconoce abusos sexuales cometidos contra niñas indígenas en la localidad de Charagua, Santa Cruz. “Reconocemos con profundo pesar que las actuaciones de quiénes estuvieron a cargo de atender las denuncias de abusos sexuales a niñas, niños, y adolescentes, y actuar en favor de las víctimas fueron negligentes, indolentes y nefastas, sin colocar en el centro de su interés a las víctimas”, detalla el comunicado.

– Fiscal General insta a las autoridades tomar acciones preventivas ante incremento de feminicidios e infanticidios

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, a la fecha se atendieron 39 casos de Feminicidio y 18 Infanticidios, a nivel nacional, la mayor cantidad de víctimas se registra en el departamento de La Paz. “Es lamentable el incremento de estas cifras rojas que enlutan a nuestro país, son 39 víctimas hoy, víctimas de Feminicidio que dejan huérfanos y dejan mucho sufrimiento en las familias bolivianas. Tenemos 18 Infanticidios a la fecha, todo este panorama debe reflexionar a nuestras autoridades para que asuman acciones preventivas en diferentes áreas”, dijo Lanchipa.