Cochabamba alista campaña masiva de vacunación ante el incremento de casos de rabia

En esta gestión se ha registrado la muerte de una niña por rabia humana en el municipio de Cercado, además se han confirmado 18 casos de rabia canina, muchos de los casos positivos se dieron en animales con dueños que no los vacunaron.

Ingrid Álvarez, responsable del programa Rabia del Sedes, manifestó que las vacunas estarán disponibles en puntos fijos donde la población puede acudir con sus mascotas.

Asimismo, aclaró que se desplazarán con puntos móviles y se instalarán en plazuelas, iglesias, complejos y demás ambientes que para que puedan ser vistos por más personas.

“Lo que pedimos a la población que estas dos jornadas lleven a sus mascotas y las hagan vacunar. Como bien ven ustedes en el eslogan que estamos teniendo es: ni un perro ni un gato sin vacuna, precisamente para que como departamento también vayamos disminuyendo las cifras tan elevadas que hemos tenido en estas últimas esas gestiones”, dijo a UNITEL, Álvarez.

La profesional además, indicó que la vacuna también está a disposición de la población durante todo el año.

“Esta vacuna es totalmente gratuita, no tiene ningún costo, no tiene ningún requisito, está a disposición de todas aquellas personas y animales que ya cumplen los 30 días de nacido, pues invitamos a toda la población que se acerque a estos establecimientos para que, pues, se hagan vacunar a sus mascotas y no nos quedemos sin hacer vacunar a nuestros animales”, agregó.