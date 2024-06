Comisiones deben resolver 40 recursos de revisión antes de retomar la preselección de candidatos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las comisiones declararon un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Comisiones mixtas sesionan y no retoman preselección judicial, deben atender 40 recursos de revisión; transporte pesado rechaza invitación de Montaño y dice que solo dialogará con el presidente Arce; y peregrinar por dólares; bolivianos obligados a viajar a Desaguadero y negociar en el mercado negro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural volvieron a sesionar este miércoles, pero no retomaron la preselección de candidatos judiciales porque antes deben ver la forma de cumplir con los más de 40 recursos de revisión presentados por los candidatos inhabilitados. La Comisión Mixta de Constitución definió darse hasta el lunes 17 de junio para que los integrantes hagan propuestas sobre cómo encarar esta labor; en tanto, en la Comisión Mixta de Justicia Plural fijaron un cuarto intermedio hasta el martes 18 de junio. De los siete amparos, seis fueron resueltos, por lo que ameritan una revisión en las comisiones mixtas. La audiencia del último será el 20 de junio.

– Camacho a Arce: “presidente, la gente está cansada, reconozca la crisis y deje los cálculos políticos”

“Ayer el presidente Luis Arce se dirigió a los bolivianos, pero solo dejó dudas y preocupaciones”, fue la conclusión a la que llegó el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho después de la extensa conferencia de prensa que dio el mandatario, en la que abordó diferentes ejes relacionados a la situación económica del país. Para Camacho, el jefe de Estado “sigue negando que hay una crisis estructural y sigue atribuyendo los problemas del país a factores externos y a teorías conspirativas políticas”. Durante su intervención, Arce manifestó que su gobierno enfrenta un ataque especulativo con la demanda de dólares que evidencia fines preelectorales.

– Sesión del Senado: CC descarta tratar 19 contratos mineros de cooperativas porque “no tienen permiso ambiental”

De forma unánime, la bancada política de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, rechazó el tratamiento de 19 contratos mineros de cooperativas del departamento de La Paz. Los opositores argumentan que estos contratos no cuentan con una licencia y ficha ambiental para su operación aurífera. “No pueden ser aprobados porque expiro los 90 días de su plazo desde que nos envió la Cámara de Diputados, no pueden ser aprobados porque no tienen licencias ambientales y porque hay una prueba clara de vulneración a la tierra”, dijo la senadora Andrea Barrientos tras concluir la sesión. Finalmente, la sesión ingresó en cuarto intermedio.

– Transporte pesado rechaza invitación de Montaño y dice que solo dialogará con el presidente Arce

La dirigencia nacional del transporte pesado rechazó este miércoles la carta de invitación del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, para sostener una reunión este jueves y tratar sus demandas. El sector movilizado sostiene que irán al diálogo solo si reciben una invitación del presidente Luis Arce. “El rechazo es contundente y total, no vamos a conversar con el señor ministro (Edgar Montaño)” declaró el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro, Jorge Gutiérrez. Gutiérrez dijo que esperarán hasta el domingo la invitación del presidente, caso contrario, activarán el bloqueo de carreteras con cierre de fronteras desde el lunes 17 de junio.

– Cierre de válvulas de YararaX2 por bloqueadores deja pérdidas día de Bs 300 mil y riesgo de daños por $us 30 millones

Los bloqueadores en Yapacaní obligaron a cerrar las válvulas del pozo Yarara X2, que provoca pérdidas diarias de Bs 300 mil y el potencial riesgo de daños estructurales que, de persistir la falta de operaciones, podrían representar afectaciones por encima de los $us 30 millones, advirtió la vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Wilman Yabeta. El cierre de válvulas “puede llegar a afectar la productividad del pozo, y podemos perder la producción actual, adicionalmente se pueden dar daños estructurales en los arreglos del pozo y en toda la herramienta que está en el fondo, eso significaría un daño económico por encima de los 30 millones de dólares”, insistió.

– Panificadores descartan alza en el precio del pan, aguardando que Emapa cumpla con dotación de harina de trigo

Los resultados de la campaña de verano en la producción de granos no fueron los esperados y la campaña de invierno tendrá un similar panorama, pese a estos problemas el sector panificador señaló que no habrá alza en el precio del pan y aguardarán que Emapa cumpla con la dotación de harina al sector productor. Juan Cachicatari, dirigente de los panificadores de Bolivia, sostuvo que la finalidad de la dotación de harina de Emapa es para cumplir con la elaboración del pan para comercializar a la población. Por el momento descartan que el precio del pan tenga un incremento, pero en caso de tener inconvenientes con la harina no descartan reducir el peso y tamaño del pan.

– Reportan pérdida económica de Bs 9,7 millones en viajes interdepartamentales por bloqueo en Yapacaní

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) reportó este miércoles una pérdida económica de Bs 10 millones sólo en dos días por el transporte interdepartamental por el bloqueo que se registra en el kilómetro 25 del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz. A la fecha, el cierre de vía, que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, por la nueva carretera, cumplió seis días desde el viernes 6 de junio pasado. “Tenemos a la fecha una afectación de dos días de 9,7 millones de bolivianos, que es el dato del paro y que esto va sumando”, señaló el director de la reguladora, Néstor Ríos.

– YPFB espera efectividad del despliegue militar en surtidores para evitar desvío de combustibles

Con el despliegue de efectivos militares en las estaciones de servicio del país, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) esperan que sea una medida que contribuya al sentido expresado por el presidente Luis Arce Catacora: garantizar abastecimiento y evitar desvíos hacia actividades ilícitas. “No podemos saber si va a ser efectiva si no lo intentamos”, manifestó el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera estatal, Wilman Yabeta. El ejecutivo sostuvo que el despliegue comenzó en surtidores de YPFB, aunque desconoce el alcance y la cifra de efectivos que llegarán a los surtidores.

– Peregrinar por dólares; bolivianos obligados a viajar a Desaguadero y negociar en el mercado negro

La desesperación y dificultad por conseguir dólares cada vez se agrava en territorio nacional. Los ciudadanos bolivianos se ven obligados a viajar hasta las fronteras para conseguir la moneda extranjera que desde febrero de 2023 no se puede comprar en los bancos al tipo de cambio oficial que es Bs 6, 96; en el mercado negro el billete se comercializa hasta en Bs 9. Comerciantes e importadores se ven obligados a negociar en el mercado negro o las redes sociales, otros viajan hasta la región fronteriza de Desaguadero para conseguir la moneda estadounidense, allí un dólar se cotiza en Bs 8,55, ya que el sol (moneda peruana) se encuentra a Bs 2,31.

– Exportaciones forestales crecieron un 8% en el primer trimestre de 2024, según reporte sectorial

En los primeros tres meses de la gestión 2024, las exportaciones forestales ascendieron a $us 22,7 millones, lo que representa un incremento del 8% en comparación con los $us 21 millones exportados en el mismo periodo del 2023, según el reporte de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB). Mientras que las importaciones reflejan una disminución del 34%, pasando de $us 16 millones a $us 10,5 millones en el mismo periodo, según el informe elaborado por la entidad productiva, en base a datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La CFB indicó que este “leve incremento” se debe al impulso que venían teniendo las exportaciones a finales del año 2023.