Peregrinar por dólares; bolivianos obligados a viajar a Desaguadero y negociar en el mercado negro

Fuente: ANF

La desesperación y dificultad por conseguir dólares cada vez se agrava en territorio nacional. Los ciudadanos bolivianos se ven obligados a viajar hasta las fronteras para conseguir la moneda extranjera que desde febrero de 2023 no se puede comprar en los bancos al tipo de cambio oficial que es Bs 6, 96; en el mercado negro el billete se comercializa hasta en Bs 9.

Comerciantes e importadores son los que más buscan las divisas para transacciones con el fin de abastecer sus negocios con productos de otros países. A raíz de esa situación, se ven obligados a negociar en el mercado negro o las redes sociales, otros viajan hasta la región fronteriza de Desaguadero para conseguir la moneda estadounidense, allí un dólar se cotiza en Bs 8,55, ya que el sol (moneda peruana) se encuentra a Bs 2,31.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) llegó a la localidad fronteriza evidenció la cotización del dólar. De acuerdo a algunos testimonios recogidos desde que se supo sobre la escasez de divisas en el lado boliviano, los librecambistas y casas de cambio de Desaguadero incrementaron los costos, aun así agregan que es la mejor opción porque en el mercado negro en Bolivia las divisas se ofertan desde Bs 8,60 hasta 9, aunque otros prefieren negociar en el mercado paralelo.

Juan Carlos V., comerciante de artefactos electrónicos, contó que hace seis meses que optó por viajar hasta Desaguadero para comprar dólares y enviar hasta Lima, Perú a sus proveedores. Desde la terminal interprovincial de la ciudad de El Alto toma un taxi y hace un recorrido de una hora y media.

“Tengo que viajar hasta Desaguadero para comprar soles, con eso hago cambiar a dólares porque envió hasta Lima para que me manden mercadería, el sol está muy caro a Bs 2,31 estaban vendiendo, hace dos semanas estaba en Bs 2,39, pero a veces sube y baja y ya no rinde la plata”, argumentó.

¿Por qué viaja hasta Desaguadero? A esa pregunta Juan Carlos contó que en las ciudades de El Alto y La Paz peregrinaba de librecambista en librecambista en busca de dólares e incluso relató que en una ocasión casi fue estafado por un grupo de personas que le citaron en el centro paceño, le habían ofrecido $us 2.000 a Bs 8, 45.

Le pareció buen precio y al llegar al punto de encuentro se percató que la mayoría de los billetes estadounidense eran falsos, al reclamarles, los tres hombres y una mujer que pretendían engañarlo, lo intimidaron con un arma punzocortante e intentaron arrebatarle su dinero, pero fue auxiliado por un policía y otras peatones.

“En las redes (sociales) te ofrecen desde Bs 8,45, pero no todo es confiable, hay muchos estafadores, ladrones, ya he pasado ese susto y prefiero venir hasta aquí (Desaguadero) y en una casa de cambio comprar dólares, es más seguro para mí”, señaló.

Un hombre compra soles en una casa de cambio de Desaguadero para adquirir dólares. Foto: ANF

Otra de sus razones es la restricción que tienen las entidades financieras, en este último tiempo la moneda extranjera se puede conseguir solo en el Banco Central de Bolivia después de llenar un formulario y realizar largas filas.

“En los bancos ya no hay dólares, solo se puede encontrar en las casas de cambio o los librecambistas que están haciendo su agosto, ellos están especulando harto, cada día sube el dólar”, agregó.

Otra persona que evitó dar su nombre coincidió con Juan Carlos y agregó que en el territorio nacional ya no se puede encontrar montos altos de divisas.

“Yo hace un mes necesitaba $us 20.000 para enviar a Chile para comprar telas y tintas de impresoras, aquí yendo de casa de cambio, librecambistas y hasta en las redes sociales no logré alcanzar ese monto, apenas logré reunir $us 8.000. En los bancos ya no se consigue ni $us 100, eso es desesperante porque uno necesita trabajar y mandar dinero para traer nuestros insumos, es una pena que el Gobierno no de soluciones”, remarcó.

Al llegar a la región fronteriza se observa varios puestos de librecambistas ofertando soles y dólares, también hay una hilera de casas de cambio que en el último año está abarrotado de ciudadanos bolivianos que llegan con la esperanza de conseguir la moneda americana.

“He venido a comprar dólares, quiero ahorrar, me estoy llevando $us 500”, dice una mujer boliviana que sale de una casa de cambio y al mismo tiempo, aclara que no es una “revendedora” de divisas. Contó que hasta esa región también viajan los “revendedores” de dólares y que tras adquirir a un costo de Bs 8,55, en Bolivia comercializan hasta en Bs 9.

Casas de cambio en Desaguadero. Foto: ANF

El ejecutivo de los gremialistas de El Alto, Antonio Siñani, declaró a la ANF, que la escasez de dólares afecta gravemente a los comerciantes y que esa situación genera incremento de los precios de los productos que venden.

“Hay crisis en Bolivia, no hay circulante, los compañeros están desesperados porque todo está comenzando a subir, incluso lo que compramos por mayor. El Gobierno dice que hay dólares, qué todo está bien, pero de dónde compramos los dólares, en qué lugar. Que sea claro el presidente (Luis Arce) y nos muestre dónde están los dólares, él parece que vive en otros país”, cuestionó.

Desde mayo, los gremialistas protagonizaron diferentes movilizaciones exigiendo al Gobierno certidumbre sobre la situación económica. También exigen que se controle los precios del dólar en el mercado negro.

Admitió que varios de sus afiliados viajan hasta Desaguadero para conseguir la moneda extranjera, pero que en el trayecto corren el riesgo de ser asaltados o estafados.

“En el mercado negro hay dólares con un valor que supera los Bs 9, ¿quién controla eso? Por conseguir dólares tenemos que viajar, buscar de un lado a otro para abastecernos”, reprochó.

En las redes sociales, sobre todo en Facebook, se crearon grupos de compra y venta de dólares, en esos espacios abundan los avisos para hacer ese tipo de transacciones.

Los gremialistas en una marcha de protesta por la escasez de dólares en el país. Foto: ANF

Los bolivianos enfrentan la falta de dólares desde febrero de 2023. El gobierno de Luis Arce insiste en que se trata de una especulación, inicialmente realizada por “opinadores” y después porque exportadores no traerían la moneda extranjera el país.

Este martes, el presidente Luis Arce aseguró que tomará las medidas necesarias para garantizar el normal suministro del dólar en el país.

El mandatario indicó que las políticas aplicadas para tratar de solucionar la escasez dólar “estaban funcionando”, sin embargo, tras un nuevo ataque especulativo su precio se elevó.

“Nosotros tomamos las medidas adecuadas en su momento, y la cosa estaba marchado bien, hasta que nuevamente hubo un ataque especulativo, que está exacerbando el mercado cambiario que estaba disminuyendo en la cotización del dólar en las diferentes instancias donde se comercializa esta moneda”, afirmó el jefe de Estado.

