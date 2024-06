Del Castillo acusa a Evo de gastar $us 5.000 millones de las RIN en el referéndum del 2016

El ministro Eduardo del Castillo atribuyó la difícil situación económica que atraviesa el país al gobierno de Evo Morales.

Evo Morales y Eduardo Del Castillo durante la crisis política del 2019 por el fraude electoral

La Paz, 5 de junio de 2024 (ANF).- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, acusó al expresidente Evo Morales de gastar 5.000 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en el referéndum del 2016 con el que buscaba su cuarta reelección consecutiva.

“Este es un dato económico, yo no estoy autorizado para dar datos económicos, el año 2014 teníamos unas Reservas Internacionales de más de 15.000 millones de dólares. El 2016 bajaron a 10.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares se gastaron en dos años. Yo me empecé a preguntar, ¿en qué se pudo gastar tanta plata en dos años? 21F 2016. Se gastó la plata de nuestro país pensando en su reelección y no pensando en el pueblo boliviano”, aseguró el ministro de Gobierno.

La autoridad ofreció una entrevista en Fides la jornada pasada, donde aprovechó para atribuir la difícil situación económica que atraviesa el país al gobierno de Morales.

Diferentes expertos advirtieron en los últimos 10 años sobre la posible crisis económica a la que se estaba encaminando el país producto de la disminución de las exportaciones de gas y de la baja inversión en el sector hidrocarburífero, pero el Gobierno siempre negó esa posibilidad.

Las cifras indican que, en 2014, el país tenía 15.000 millones de dólares en RIN, pero desde año comenzaron a caer sostenidamente hasta llegar a 1.700 millones el 2023. No se explica dónde se invirtieron todo el dinero que tenía Bolivia como respaldo, los analistas atribuyen el despilfarro al excesivo gasto público.

“¿Invirtió en algo para que luego nos genere recursos económicos? Paralizó la inversión en la exploración de recursos hidrocarburíferos en nuestro país. La menor producción de gas en este momento se debe a que no invirtieron en exploración en su momento. No invirtieron en algo en que dé plata. Imagínese que todo su sueldo se lo gaste en el supermercado, usted tiene que invertir parte de sus recursos económicos pensando en algún negocio que le genere mayores recursos económicos. Ese es un buen padre de familia. Eso es lo que no hizo Evo Morales”, criticó Del Castillo.

El país atraviesa por una escasez de dólares que desde el año pasado no se puede solucionar. El Banco Central de Bolivia (BCB) implementó una serie de políticas y medidas para recaudar dólares, pero aún no está siendo suficiente para volver a presentar a Bolivia como país con garantía. Diversas calificadoras internacionales de riesgos le bajaron la evaluación a la nación, poniéndole en los lumbrales de posible insolvencia.

“Nosotros llegamos a administrar este país con 4.000 millones de dólares (en las RIN), menos de la plata que él se tiró en dos años. Eso no es pensar en el país, y estamos invirtiendo esos recursos económicos en algo que nos genere un ahorro anual de 3.000 millones de dólares”, sostuvo el ministro.