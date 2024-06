Pese a que en el encuentro nacional del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Villa Tunari, se ratificó la postulación del jefe del partido, Evo Morales, como candidato presidencial en las elecciones 2025, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirma que Morales no cumple con los requisitos para presentarse.

“No cumple con los requisitos. La Constitución Política no permite la reelección por más de una vez, si no es de manera continua (…), no han iniciado los comicios electorales; sin embargo, la Constitución va a prevalecer, en un estado democrático de derecho, y por tanto no va a lograr su habilitación”, dijo el ministro en relación al tema a los medios.

Repostulación

El debate de la repostulación de Morales volvió a la agenda pública, luego de que la Procuraduría General del Estado, mediante el Análisis Especializado 004/24, determinara que no existe un derecho protegido que permita la reelección indefinida.

La postura de la Procuraduría se sustenta en la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y en la Sentencia Constitucional 1010/2023. Ambas enfatizan la imposibilidad de que una persona se perpetue en un cargo.

Sin embargo, la opinión de la Corte-IDH no es clara en relación a una reelección en mandatos discontinuos, al igual que la Constitución del 2009.

El artículo 168 de la Constitución señala: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

A raíz de ello, el evismo argumentó que los mandatos discontinuos pueden ser considerados como una reelección legítima, por lo que nada impediría a Morales presentarse en las elecciones del 2025. Postura que Del Castillo y el arcismo rechazan.

Interés personal

Asimismo, el ministro fue bastante crítico con el expresidente, quien, considera, solo busca sus beneficios personales.

“A él (Morales) no le interesa el país, no le interesa el bienestar y economía de las familias. Lo que le interesa es sentarse, incluso mediante la fuerza, en la silla presidencial, desde el Ministerio de Gobierno no vamos a tolerar eso”, advirtió.

En tanto, en Villa Tunari, el ala evista afirmó que, en su criterio, ahora con más fuerza se buscaría la inhabilitación de Morales. Advirtieron con medidas si es que no se le permite ser candidato.

A un año de las elecciones, de los partidos con alcance nacional, el expresidente es el único en haber oficializado su candidatura.