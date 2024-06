Del Castillo involucra a opositores en el intento de golpe de Estado

La autoridad revela que gente comprometida con hechos de 2019 tuvo contactos con Zúñiga

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo reveló este viernes que se investigan posibles nexos de personas que estuvieron comprometidas con los hechos sucedidos en octubre y noviembre de 2019 con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, porque habrían mantenido contactos telefónicos los días previos y la misma jornada en la que el militar al frente de un fuerte contingente tomó la plaza Murillo de La Paz por unas tres horas.

Sin embargo, la autoridad gubernamental se excusó de identificar a los presuntos civiles que tuvieron contacto con Zúñiga, bajo el argumento de que deben continuar las actuaciones y no entorpecer las investigaciones que llevan adelante los expertos de la Policía Boliviana y el Ministerio Público, quienes emitirán un informe certero una vez tengan colectados los elementos suficientes para sustentar esa posible relación.

“Desde el inicio hemos manifestado que Juna José Zúñiga no ha actuado solo, estas 21 personas no han trabajado de manera unilateral, hemos logrado evidenciar que gente que ha participado en el golpe de Estado del 2019 ha tenido contacto con Juan José Zúñiga días previos y el día 26 de junio, estos son elementos que están siendo investigados; no vamos a adelantar mayores datos hasta que tengamos mayores elementos de convicción”, remarcó.

Asimismo, reiteró que las investigaciones sostienen que el civil detenido, Aníbal Aguilar Gómez, es uno de los ideólogos del plan de insurrección armada. Esta persona que cumplía funciones de asesor en el Ministerio de Defensa es hermano del exministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, quien aún es parte del entorno político del exmandatario Evo Morales. El detenido anunció que ingresará en una huelga de hambre porque sus derechos fueron violados.

Horas antes, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, dio a conocer que, dentro de las investigaciones, se pudo establecer que en la toma militar de la plaza Murillo participó un grupo de al menos 34 personas quienes eran parte de la estructura de respaldo a Zúñiga. Esta gente participó en diferentes aspectos como la concepción del hecho, la planificación, la ejecución en el día de la asonada y el apoyo logístico.

“Por lo menos tenemos desestructurado un primer nivel, nos toca continuar trabajando precisamente con otras estructuras que han coadyuvado. Yo estuve en la plaza Murillo, había miembros de la Fuerza Naval, ahora nos toca trabajar con ese nuevo bloque, que no forma parte de la estructura del Ejército”, precisó el viceministro Aguilera.