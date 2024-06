Diputado evista afirma que Choquehuanca debería devolver el sueldo que cobra porque no hace nada en este Gobierno

Héctor Arce afirmó que si el Vicepresidente del Estado no quiere pasar a la historia de Bolivia como «inoperante», que comience a asumir su rol por el que fue elegido.

eju.tv / Video: Prensa diputado Arce

Lidia Mamani / La Paz

El diputado evista Héctor Arce afirmó este miércoles que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, debería devolver el sueldo que cobra, porque en estos tres años y medio de gestión de Gobierno no cumplió con su rol ni atribuciones por el cual fue elegido por los bolivianos. Incluso lo calificó de “florero y adorno” de este Gobierno.

“Lo objetivo y real es que durante tres años y medio Bolivia no tuvo un vicepresidente, la ALP no tuvo un presidente nato. Su lema de David Choquehuanca era: Dejar hacer, dejar pasar, David Choquehuanca vivió estos tres años y medio en la clandestinidad, en la oscuridad,no asume su rol por el que fue elegido. Hoy debería devolver todo el dinero que cobró y que cobra como Vicepresidente de Bolivia”, cuestionó el legislador del MAS, en conferencia de prensa.

Denotó Choquehuanca no hizo absolutamente nada como vicepresidente del Estado y que incluso no lo ha visto defender los “decretos inconstitucionales” del presidente Luis Arce, no se lo ve hablar sobre la crisis económica del país ni sobre la escasez de dólar, de la gasolina, del diésel ni del incremento de la canasta familiar.

Incluso enumeró que en su gestión, Choquehuanca sólo se dedicó a hablar de cosas “banales y sandeces”, como el hecho de no comer carne, del sexo de las piedras, por eso se convirtió en un florero y figura decorativa de este Gobierno.

Según Arce, si Choquehuanca no quiere ser recordado como alguien que no hizo nada a favor de Bolivia y no quiere pasar a la historia de Bolivia como un “inoperante”, debe empezar a asumir el cargo por el cual fue elegido por el pueblo boliviano, que es aprobar leyes, jhacer fiscalizaciones y no lo contrario, que es proteger a las autoridades, como lo estuvo haciendo hasta ahora.