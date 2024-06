Diputado Roca: A los que Arce demoniza como los neoliberales le redujeron la deuda externa

Fuente: ANF

La Paz. – El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca pidió este miércoles al jefe de Estado, Luis Arce, aprender de los neoliberales que en el pasado negociaron la condonación de la deuda externa, para cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) asumió el gobierno a la cabeza de Evo Morales.

“Por la reducción de deuda (externa) que negociaron los anteriores gobiernos, a los que el señor (Luis) Arce demoniza como los neoliberales le redujeron la deuda (externa). No venga a decir: ‘así se maneja la economía, neoliberales’. Aprenda, pues de cómo se manejaba la economía y no sea ridículo”, sostuvo el diputado Roca en declaraciones a la ANF.

El jefe de Estado atribuyó la reducción de la deuda externa de Bolivia a la aplicación del modelo económico social comunitario del Movimiento al Socialismo, aunque en su declaración este martes no mencionó que los anteriores gobierno al MAS negociaron la condonación de la deuda externa.

Nos han dicho también que nos estamos sobre endeudando, sin embargo, la deuda externa con relación del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2006, cuando aplicamos el modelo económico del Gobierno el primer año, la bajamos del 51% al 28%”, afirmó en conferencia de prensa el mandatario.

El analista económico Gonzalo Chávez cuestionó al jefe de Estado, le recordó que la reducción de la deuda, durante los primeros años de gobierno de Evo Morales, fue gracias a una condonación de los organismos internacionales. Precisó que la “deuda externa bajó de 51% del PIB, en 2005, al 14% del producto en 2007” gracias a los organismos internacionales, a las negociaciones de gobiernos anteriores”, no por el modelo económico del MAS.

De acuerdo a un documento de la Fundación Jubileo denominado “Deuda Pública en constante crecimiento”, entre 2003 y 2005, la deuda externa se encontraba en un nivel de alrededor de $us 5.000 millones, y en 2006 y 2007 registró una notable disminución y se llegó al nivel más bajo de endeudamiento externo de las últimas décadas, con un saldo de $us 2.208 millones.

El diputado Roca argumentó que el exministro de Economía Luis Arce recibió aproximadamente una deuda externa de $us 1.308 millones, pero entre las gestiones de Arce como ministro de Economía y ahora como presidente se generó una deuda de $us 25.000 millones y que ahora bordea los $us 15.000 millones.

Pero actualmente la situación del país es crítica económicamente porque después que el MAS se gastó $us 60.000 millones por la venta del gas y redujo las Reservas Internacionales, ahora brincó a los fondos de los jubilados y subió los impuestos, ya que Impuestos Nacionales recauda $us 8.000 millones al año, a diferencia de otros gobiernos que recaudaban $us 1.200 millones.

“No hay un chambón más grande, en el manejo de la economía, que Luis Arce Catacora; más chambón que los ministros de la UDP (Unidad Democrática y Popular)”, finalizó.

