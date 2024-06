Diputados tratan el contrato de caliza para fábrica de cemento

La Cámara de Diputados desarrolla hoy su 130 sesión ordinaria en la que se incorporó el tratamiento de la ley que permitirá que la fábrica de cemento de Potosí pueda acceder al yacimiento de piedra caliza de Turicaya, con lo cual se garantizaría la puesta en marcha de la planta instalada en Potosí.

La Cámara de Diputados.

Fuente: https://elpotosi.net

La diputada Marina Morales informó sobre la agenda programada para la sesión que hoy se desarrolla en horas de la tarde.

El punto noveno del orden del día de la Cámara de Diputados define el tratamiento del “Proyecto de ley Nº 199/2023-2024 “que aprueba un contrato administrativo minero suscrito por regional Potosí-Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) con la Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia (Ecebol)”.

La planta de cemento de Potosí se terminó de implementar pero hasta el momento no entra en funcionamiento pleno debido a la falta de acceso a la materia prima de la cantera de Turicaya.

LEY

A mediados del mes de mayo, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que, la ALP no acelera el tratamiento del proyecto de esa ley. Comentó que la planta está operando, pero no en su capacidad plena para lo cual están trayendo clinker de un yacimiento de Oruro y se está comprando una parte de los productores de Mondragón, pero esos volúmenes no son suficientes para entrar en la fase de producción sostenida.

El presidente Luis Arce habría enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley 528/2023 el 28 de septiembre del pasado año, pero, como no se agendaba su tratamiento, el diputado Abelardo Colque solicitó que se trate la norma.