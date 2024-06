Dirigente leal a Evo vaticina que el gobierno de Arce «caerá en pedazos» en los próximos meses

Desde el órgano Ejecutivo denunciaron que existe la intención de acortar el mandato del presidente Luis Arce mediante una convulsión social. El Mandatario legalmente debería finalizar su gestión en noviembre de 2025.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El dirigente campesino leal a Evo Morales, Ponciano Santos, afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce «caerá en pedazos» en los próximos meses debido al cansancio de la población que estaría esperando el retorno de Morales «para salvar» al país.

«Para nosotros no es un Presidente digno de este país sino un Presidente mentiroso, nosotros vemos que este gobierno corrupto y mentiroso va caer en pedazos en próximos meses», manifestó en una entrevista con la red Uno.

Los campesinos leales a Morales anunciaron la pasada semana el inicio de movilizaciones si hasta el jueves no eran promulgadas las leyes aprobadas en la sesión de la Asamblea Legislativa presidida por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado.

Transcurrió el día del ultimátum y el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró mediante una resolución la nulidad de las acciones realizadas por Rodríguez el 6 de junio entre ellas las leyes aprobadas como el cese de funciones de los magistrados auto prorrogados desde diciembre de 2023.

También puede leer: CSUTCB da plazo al Gobierno hasta el jueves para promulgar leyes de la APL, anuncian movilizaciones

Santos matizó que aún no se realizarán bloqueos, aunque insistió en que el Mandatario no concluirá su mandato de cinco años. Legalmente, Arce debería finalizar su mandato y traspasar el bando presidencial al nuevo Presidente en noviembre de 2025.

«El aparato estatal a la cabeza de Luis Arce caerá en pedazos solito, nosotros no vamos a entrar a ese juego, así que no hay bloqueo y los sectores sociales en su tiempo saldrán a las calles (…). Estamos seguros que el gobierno mentiroso no es duradero y tampoco es eterno, termina su mandato y esto caerá en cualquier momento», manifestó.

Las amenazas de acortamiento de mandato de Arce fueron denunciadas por autoridades de Gobierno, quienes denuncian una conspiración de Morales que habría sellado una alianza con los líderes tradicionales de la oposición como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

El dirigente campesino leal a Morales destacó que éste está habilitado para ser candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2025 pese a un fallo del Tribunal Constitucional que pone candado a la reelección presidencial consecutiva por más de dos gestiones.

Según dijo, el pueblo estaría exigiendo el regreso de Morales a la silla presidencial para que «pueda salvar» al país de una crisis económica.