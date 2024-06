Eddie Murphy confirmó que “Shrek 5” ya ha comenzado sus grabaciones

El actor aseguró que en cuanto termine la producción, comenzará el desarrollo del spin-off centrado en el personaje de Burro.

El 25° aniversario de Shrek marcará el regreso del icónico ogro verde y su amigo Burro a las pantallas. (Créditos: Dreamworks/REUTERS/Mario Anzuoni) El 25° aniversario de Shrek marcará el regreso del icónico ogro verde y su amigo Burro a las pantallas. (Créditos: Dreamworks/REUTERS/Mario Anzuoni)

A punto de celebrarse el 25° aniversario de la primera aparición de Shrek en las pantallas y casi 15 años después de la última entrega, los fanáticos de la saga de Dreamworks reciben al fin la confirmación que tanto esperaban: Eddie Murphy ha confirmado que no solo habrá una nueva película de Shrek, sino que, al igual que el Gato con botas, el personaje de Burro tendrá su propio largometraje spin-off.

En una entrevista con Steve Weintraub para Collider —mientras promocionaba su próxima película Un detective suelto en Hollywood (Beverly Hills Cop: Axel F)— Murphy reveló planes emocionantes para los fanáticos del famoso ogro verde que sentó un antes y un después en el cine de animación.

El primer film, estrenado el 18 de mayo de 2001, es una de las cintas de animación preferida por niños y adultos, llegando incluso a ganar el Oscar a Mejor Película Animada (Créditos: EFE/HBO) El primer film, estrenado el 18 de mayo de 2001, es una de las cintas de animación preferida por niños y adultos, llegando incluso a ganar el Oscar a Mejor Película Animada (Créditos: EFE/HBO)

Eddie, quien ha dado voz a Burro desde el estreno de la película original en 2001, detalló los planes para los nuevos proyectos. “Empezamos a hacer Shrek 5 hace meses. Yo grabé el primer acto, y lo terminaremos este año. Shrek va a salir, y Burro va a tener su propia película”, reveló el actor.

“Así que vamos a hacer una de Shrek y una de Burro”, remarcó una vez más el intérprete. Asimismo, cuando se le preguntó si estaba grabando para ambos proyectos al mismo tiempo, Murphy aclaró: “No, no al mismo tiempo. Empecé a grabar Shrek, creo que saldrá en 2025, y luego haremos una de Burro después”.

Eddie Murphy reveló que ya grabó el primer acto de Shrek 5 y que terminarán la película este año. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego de la historia del ogro verde y sus amigos, los éxitos más recientes de Dreamworks han sido Kung Fu Panda 4 y El gato con botas: el último deseo. La primera de estas recaudó 545.3 millones de dólares a nivel mundial, mientras que la segunda se alzó con unos 485.2 millones en todo el globo. Además, esta última obtuvo comentarios muy buenos por parte de la crítica.

El legado de Shrek ha seguido creciendo con el pasar de los años tras su conclusión en el cine. La franquicia, conocida por su particular humor, ha sido un referente cultural a lo largo de sus cuatro largometrajes, numerosos spin-offs y un musical de Broadway galardonado con un premio Tony.

Luego de las películas, la saga se volvió un referente reconocido por grandes y chicos, hasta el punto en que tiene un parque temático de Universal en Orlando, Florida. (Créditos: EFE/Universal Orlando Resort) Luego de las películas, la saga se volvió un referente reconocido por grandes y chicos, hasta el punto en que tiene un parque temático de Universal en Orlando, Florida. (Créditos: EFE/Universal Orlando Resort)

La interpretación de Murphy como Burro siempre ha sido un punto destacado de la serie en su versión en inglés original. Su participación en el proyecto también podría significar el regreso de Eugenio Derbéz para el doblaje latino y José Mota para su versión en español de España, además de los demás miembros de ambos repartos de voces.

Lo que estaría en cuestión sería si esta sería una historia que reinicie el universo de Shrek o se trataría de una mera continuación a Shrek para siempre (Shrek Forever After), la cuarta parte de la saga lanzada en 2010, que en cuanto a términos argumentales no se ganó el mismo reconocimiento que sus predecesoras.

«Shrek para siempre» fue anunciada como la última película de la serie en 2009, antes de reavivar los planes para Shrek 5 en años posteriores. (Créditos: Dreamworks) «Shrek para siempre» fue anunciada como la última película de la serie en 2009, antes de reavivar los planes para Shrek 5 en años posteriores. (Créditos: Dreamworks)

El largo camino de la quinta película de Shrek

Tras el éxito de Shrek 2 en 2004, Jeffrey Katzenberg reveló que la historia de Shrek se había planeado para cinco películas desde el principio. Después del estreno de Shrek the Third en 2007, se anunció que la quinta película se estrenaría en 2013. Sin embargo, en 2009, DreamWorks Animation declaró que Shrek Forever After sería la última entrega.

Posteriormente, en 2014, Katzenberg insinuó que podría haber una quinta película, afirmando que la serie no había terminado.

En abril de 2023, Chris Meledandri confirmó nuevamente que Shrek 5 estaba en producción, aunque sin una fecha exacta de estreno. (Créditos: Dreamworks) En abril de 2023, Chris Meledandri confirmó nuevamente que Shrek 5 estaba en producción, aunque sin una fecha exacta de estreno. (Créditos: Dreamworks)

Dos años más tarde, tras la compra de DreamWorks por NBCUniversal, se mencionaron planes para continuar la franquicia, con rumores de un estreno en 2019. Eddie Murphy y Chris Meledandri confirmaron en años siguientes que la producción seguía en marcha y que el elenco original podría regresar.

Más adelante, en abril de 2023, Meledandri reiteró que Shrek 5 aún estaba en producción, sin fecha exacta de estreno. No ha sido finalmente hasta este 2024 que ha llegado una confirmación tan clara como la del propio Eddie Murphy.