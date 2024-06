El fixture de la Copa América 2024: fecha, hora y sede de los partidos

La Copa América 2024 tiene el fixture definidio para el torneo que se que se disputará en Estados Unidos desde el 20 de junio y que terminará el 14 de julio, día de la final en Miami. ESPN.com repasa el calendario completo, la fecha, la hora y la sede de cada uno de los partidos.

La Copa América 2024 comenzará el 20 de junio y terminará el 14 de julio Ilustración de ESPN

Fuente: espndeportes.espn.com

El fixture de la Copa América 2024

Jueves 20 de junio — Fase de grupos

Grupo A: Argentina 2-0 Canadá | Sede: Mercedes Benz Stadium, Atlanta, Georgia | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Viernes 21 de junio — Fase de grupos

Grupo A: Perú 0-0 Chile | Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Sábado 22 de junio — Fase de grupos

Grupo B: Ecuador 1-2 Venezuela | Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara, California | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo B: México 1-0 Jamaica | Sede: NGR Stadium, Houston, Texas | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Domingo 23 de junio — Fase de grupos

Grupo C: Estados Unidos 2-0 Bolivia | Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens| Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo C: Uruguay 3-1 Panamá | Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas| Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Lunes 24 de junio — Fase de grupos

Grupo D: Colombia-Paraguay | Sede: NGR Stadium, Houston, Texas | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo D: Brasil-Costa Rica | Sede: SoFi Stadium, Inglewood, California | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Martes 25 de junio — Fase de grupos

Grupo A: Perú-Canada | Sede:Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo A: Chile-Argentina | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Miércoles 26 de junio — Fase de grupos

Grupo B: Ecuador-Jamaica | Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo B: Venezuela–México | Sede: SoFi Stadium, Inglewood, California | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Jueves 27 de junio — Fase de grupos

Grupo C: Panamá-Estados Unidos | Sede: Mercedes Benz Stadium, Atlanta, Georgia | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo C: Uruguay-Bolivia | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Viernes 28 de junio — Fase de grupos

Grupo D: Colombia-Costa Rica | Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Grupo D: Paraguay-Brasil | Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Sábado 29 de junio — Fase de grupos

Grupo A: Argentina-Perú | Sede: Hard Rock Stadium, Miami, Florida | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Grupo A: Canadá-Chile | Sede: Inter&Co Stadium, Orlando, Florida | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Domingo 30 de junio — Fase de grupos

Grupo B: Jamaica-Venezuela | Sede: Q2 Stadium, Austin, Texas | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Grupo B: México-Ecuador | Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU)

Lunes 1 de julio — Fase de grupos

Grupo C: Estados Unidos-Uruguay | Sede: GEHA Field at Arrowhead, Kansas City, Missouri | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Grupo C: Bolivia-Panamá | Sede: Inter&Co Stadium, Orlando, Florida | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Martes 2 de julio — Fase de grupo

Grupo D: Brasil-Colombia | Sede: Levi’s Stadium, Santa Clara, California | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Grupo D: Costa Rica-Paraguay | Sede: Q2 Stadium, Austin, Texas | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Jueves 4 de julio — Cuartos de final

Ganador A vs. Segundo B | Sede: NGR Stadium, Houston, Texas | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Viernes 5 de julio — Cuartos de final

Ganador B vs. Segundo A | Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Sábado 6 de julio — Cuartos de final

Ganador D vs. Segundo C | Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona | Hora: 19.00 (ARG, URU), 18.00 (CHI) y 17.00 (COL, PER, ECU)

Ganador C vs.Segundo D | Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada | Hora: 22.00 (ARG, URU), 21.00 (CHI) y 20.00 (COL, PER, ECU)

Martes 9 de julio — Semifinales

Semifinal 1 | Sede: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU).

Miércoles 10 de julio — Semifinales

Semifinal 2 | Sede: Bank of America Stadium, Charlotte | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU).

Sábado 13 de julio — Tercer puesto

Perderdor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 | Sede: Bank of America Stadium, Charlotte | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU).

Domingo 14 de julio — Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 | Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Charlotte | Hora: 21.00 (ARG, URU), 20.00 (CHI) y 19.00 (COL, PER, ECU).