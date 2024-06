El periodista Cándido Tancara Castillo fallece debido a un infarto

Fuente: Brújula Digital

Juan Eduardo Araos Ch.

El periodista Cándido Tancara Castillo, quien se desempeñaba como editor en Brújula Digital, falleció esta mañana debido a un infarto mientras se encontraba en su departamento. El deceso ocurrió al promediar las 11:00. El velatorio será, a partir de las 18:00, en el salón Santa María de la avenida Busch, en la ciudad de La Paz.

Estaba casado con Edith y tenía dos hijos, Luis Pablo y Alejandra, jóvenes profesionales. Al conocer la noticia, sus compañeros de trabajo compartieron varios mensajes de pesar en el grupo interno de WhatsApp. Además, en redes sociales circularon diversas muestras de cariño y sentir por el deceso.

Cándido Tancara Castillo nació en La Paz en 1965, era licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, tenía una especialización en la Pontificia Universidad Católica de Chile y una maestría en la Universidad Mayor de San Andrés.

Comenzó en el mundo periodístico en el diario Presencia, donde fue redactor y luego editor. Posteriormente trabajó como editor en La Razón, Jefe de Redacción en Página Siete y, junto a Raúl Peñaranda, creó el portal de noticias Brújula Digital. Tras desempeñarse como Jefe de Prensa y posteriormente director interino de Comunicación de la Alcaldía de La Paz, volvió a Brújula Digital como editor.

Se caracterizaba por su pasión al trabajo, por su compañerismo y el apego a su familia. Siempre se jactaba que los mejores platos los preparaba su esposa y que mil veces prefería comer en casa antes que ir a un restaurante. Para él, la comida era un vínculo que permitía limar asperezas, acercar a la gente, conocerse y formar lazos afectivos.

Por eso es que siempre proponía comer algo, ya sea en la oficina de la Alcaldía o en las salas de redacción. Recientemente había hecho algunas invitaciones a sus amigos para reunirse y disfrutar de algunos momentos. Mismos que euedaron pendientes.

Su otra pasión fue el baloncesto, al menos en las épocas universitarias. No ocultaba su orgullo cuando decía que gracias a lo que le pagaron en la UCB por jugar, cuando era joven, pudo costear parte de sus estudios.

Otra de sus grandes características fue el esfuerzo, que lo acompañó durante toda su vida. Su comienzo en el mundo periodístico no fue la excepción. Hace más de 30 años, un joven Cándido Tancara, recién egresado de la universidad, supo que pensar en aymara y redactar en castellano no sería fácil si se dedicaría al mundo periodístico.

“Parece una combinación química de difícil solución (…) La lengua madre de una persona está al parecer en su sangre”, escribía hace un tiempo en una crónica publicada en el libro Periodistas de Tomo y Lomo.

Era sagaz para la reportería y el contacto con las fuentes, pero todo era cuesta arriba cuando el novel periodista debía teclear. Lejos de correrse del desafío, se puso manos a la obra en aprender las reglas gramaticales correctas y “hacer un viaje al pasado para pensar, estar consciente de mi origen y hacer un cambio en mi mente para escribir en español”.

Pero Cándido no se contentaría solo con mejorar su redacción. Vencido el obstáculo subió aún más la vara: no se iría de Presencia hasta no desempeñarse como editor.

“Había puesto empeño en mejorar la redacción que otros colegas que no tenían mi problema no habían hecho”. Tres años después sus esfuerzos fueron recompensados al ser nombrado editor de El País.

Este sábado editó su última nota. Se titulaba “Gobierno asegura que una estructura militar armada ‘materializó” movimiento de tropas en plaza Murillo”. Un hombre dedicado como él murió haciendo lo que amaba: trabajando en el periodismo.