El sector radical del MAS señala que es víctima de persecución del TSE

El equipo jurídico asegura que existe una determinación política de proscribir al MAS

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho

El delegado político de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Diego Jiménez, afirmó este miércoles que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trata de forma antojadiza a este partido y no así a las demás tiendas políticas con las que tiene contemplaciones, pese a que algunas no cumplieron con las determinaciones que emite; prueba de ello, es que no hubo otra organización que fue sancionada con una llamada de atención.

En ese sentido, el MAS presentó un recurso extraordinario de revisión para que el ente electoral deje sin efecto la resolución N° 166/24 que contempla dicha sanción por no haber renovado la directiva partidaria, pese a que no es su atribución, según afirmación de Jiménez; sin embargo, la pasada jornada este partido recibió una nota del TSE en que rechaza esa impugnación y ratifica su determinación sobre la amonestación.

“El tribunal excediendo sus competencias ha dado plazos a las organizaciones políticas para que estas renueven sus directivas. El MAS ha cumplido a cabalidad todas las disposiciones del Órgano electoral y, a diferencia de otras organizaciones políticas que ni siquiera a estas alturas han ajustado sus estatutos a la ley 1096 y menos han renovado sus directivas, es al MAS a la única organización política a la cual han decidido sancionar”, refirió.

Lea también: Vocales del TSE divergen tras proclamación de Evo

Como prueba de su aseveración reiteró que el pasado 5 de mayo, fecha en que venció el plazo para todas las tiendas políticas, el TSE determinó extender el plazo por 120 días más y no sancionó a varias que, según el informe del secretario de Cámara de esa institución, no iniciaron el proceso de renovación de sus directivas ni adecuaron sus estatutos, contrario al MAS que ya había llevado adelante el congreso de Lauca Ñ, que fue anulado por presiones políticas.

“Aún así emitieron una sanción de llamada de atención grave al MAS, es así que en el recurso de revisión les pedimos que (el TSE) explique tanto su mandato y alcance, pero también justifique el porqué se está haciendo un tratamiento distinto al MAS del resto de las organizaciones políticas; por qué a estas se les da plazos mayores para justar sus estatutos y renovar sus directivas sin llamadas de atención, pero al MAS se apresuran en sancionarlo. Y en la nota nos dicen simplemente que no corresponde responder”, espetó.

Jiménez muestra una de las resoluciones cuestionadas. Foto: captura pantalla

Asimismo, informó sobre una segunda nota que recibió del TSE sobre la misiva enviada por el delegado político para que aclare por qué se determinó continuar con la verificación del congreso efectuado en El Alto, pese a que la Ley 018 señala específicamente que la relación con las tiendas políticas se efectúa a través de los delegados políticos y ninguno de los dos acreditados ante esa instancia hicieron la solicitud de acompañamiento de ese evento.

Para el abogado del MAS, el propio TSE vulnera sus normativas con una clara intención de proscribir al MAS y lamentó que no existan los canales para que, de forma democrática, ese instrumento político haga prevalecer sus derechos debido a esa intención quitar la personalidad jurídica del MAS; por ese motivo es que cumplen algunas resoluciones de algunas autoridades jurisdiccionales como pasó con el acto político del El Alto, pero no cumplen otras como la determinación de una juez de garantías de Ivirgarzama que ordenaba lo mismo, pero para el evento ‘evista’.

“La medida cautelar esta se limitaba a que debería provisionalmente supervisar y se extinguía el derecho después de eso de estos dirigentes que accionaron contra el TSE; cuando pedimos que nos de una respuesta técnica nos dice que este es un tema que ya se solucionó en el TSE y se ha respondido a los señores Quispe, Kuno y Alavi; entonces, el propio TSE ha decidido vulnerar su propia normativa, está pretendiendo forzar el desconocimiento del MAS, quiere forzar nuevas llamadas de atención para proscribir al MAS”, alertó.

Chávez asegura que hay una confabulación contra el MAS. Foto: captura pantalla

Asimismo, el abogado Wilfredo Chávez aseguró que existe un criterio netamente político del TSE e identificó al vocal Gustavo Ávila como operador del presidente que recurre a ‘chicanas’ para afectar al partido azul, como la entrega de la resolución 20 días después de haber sido emitida la resolución del TSE y, tomando en cuenta que hay un plazo de 120 días para las tiendas políticas, supone un gran perjuicio. “Este tribunal parece tribunal del diablo”, sentenció.

“Queremos alertar que el vocal Ávila está haciendo todo lo posible para dar curso a un recurso de revisión extraordinaria que han presentado unos señores que no tienen representación política, el denominado Pacto de Unidad del gobierno, y les quieren dar curso para asaltar la Dirección Nacional del MAS y consolidar un congreso totalmente ilegal que no ha cumplido ningún parámetro, la proscripción está en curso”, denunció Chávez.