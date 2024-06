El senador Ajpi se desmarca del gobierno al expresar dudas sobre la veracidad del golpe de Estado

El asambleísta se suma a las voces que cuestionan el discurso gubernamental y pide una investigación exhaustiva que permita dilucidar los hechos reales

eju.tv / Video RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador Félix Ajpi fue uno de los asambleístas que determinó apoyar al gobierno cuando se produjo la división interna entre radicales y renovadores en el Movimiento al Socialismo (MAS); sin embargo, desde hace unas semanas tuvo críticas recurrentes contra el gobierno de Luis Arce Catacora y la bancada que apoyaba en principio; es más, el pasado 11 de junio, después de un encuentro político en Cochabamba, dirigentes ‘evistas’ aseguraron que es parte de los asambleístas que dieron la espalda al ‘arcismo’.

Tal afirmación parece tener asidero porque Ajpi se sumó a los políticos y parlamentarios que no creen que los sucesos de la pasada jornada en la plaza Murillo hayan sido parte de un golpe de Estado y, más bien, refirió una serie de condiciones que debe cumplir un acto antidemocrático de ese tipo para ser considerado como tal y que es sabido por todos a quienes les tocó vivir esa clase de acontecimientos en el pasado.

“Un golpe de Estado no es directamente en la plaza Murillo, no por cómo estamos acostumbrados quienes lamentablemente hemos vivido los golpes de Estado, en el interior es el movimiento y aquí acaban, porque en el interior ven qué fuerza tienen, si han sido no buenos se retractan y escapan, pero cuando les va bien recién imponen aquí (en La Paz); controlar el interior, controlar a la Central Obrera, mineros, universidades, donde puede haber una reacción de los movimientos sociales”, dijo.

Félix Ajpi duda del discurso oficialista sobre el supuesto golpe de Estado. Foto: captura pantalla

El legislador señaló que el golpista ataca primero donde no hay capacidad del Estado para reaccionar de forma inmediata y dio como ejemplo que en los hechos que sucedieron en las décadas del 80 y 90 del pasado siglo, las organizaciones recién reaccionaban al tercer día cuando la asonada ya estaba consumada; además, que los movimientos de tropas se hacen con personal calificado al frente, lo que no sucedió la tarde del miércoles.

“En la parte del personal militar, eran conscriptos en la vanguardia, generalmente cuando sufrimos golpe de Estado están profesionales: cabos, sargentos, suboficiales, tenientes, está en la retaguardia el soldado; cuando controlan todo recién siembran a los soldaditos para que nadie pueda accionar; pero, ayer no hubo tal. Y cuando llegó el general Zúñiga a la puerta no ha pedido poder político, no dijo por qué tiene que irse el gobierno, no se sabe a qué vino, porque no ha pedido la presidencia”, especificó.

Por ello, aseguró que no se trató de un golpe de Estado como asegura el gobierno de Luis Arce, porque el excomandante del Ejército habló contra Evo Morales, Carlos Mesa y otros líderes políticos, pero en ningún momento se refirió al primer mandatario a quien aparentemente estaba tratando de destituir mediante el supuesto alzamiento armado; por ello, pidió que haya una investigación exhaustiva que determina la verdad de los hechos.

“Felizmente está aprehendido el general Zúñiga, dirá sus verdades absolutas, qué pasó, a que vino, si realmente vino por el poder político, eso es lo que me llama la atención, porque antes incluso ya se sabía quienes eran los ministros porque tenían que controlar, pero yo creo que ayer no haya tenido ningún ministro si quería ser presidente; para mí ayer Zúñiga no vino en busca de la silla presidencial, no sé qué es lo que quiso”, puntualizó.