El senador Rejas otra vez en el ojo de la tormenta por supuesta corrupción en la elección de candidatos a las judiciales

Los diputados Miguel Roca (CC) y Juan José Huanca (MAS) aseguran que se debe investigar la veracidad de los audios que comprometen al presidente de la Comisión mixta de Constitución de la ALP

Tras conocerse unos nuevos audios en los que supuestamente se escucha al Senador Miguel Rejas en una presunta negociación con una postulante al Órgano Judicial, asambleístas del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y de la oposición piden que se investigue al presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el presunto delito.

Tanto el diputado del ala ‘arcista’, Juan José Huanca y el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, piden que el Ministerio Público inicie la investigación de oficio para dilucidar la veracidad de dichas grabaciones, aunque ambos coinciden en que no puede ser inteligencia artificial como argumentó Rejas ya que señalan que estas aplicaciones no pueden imitar el acento del parlamentario acusado que es oriundo del departamento de Tarija.

En el material difundido en las pasadas horas, el senador supuestamente conversa con una candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento de Tarija identificada como Leidy Alemán para negociar la habilitación de algunas personas e, incluso, se refieren a la rentabilidad de ese cuerpo judicial en el que se podría cobrar altas sumas de dinero por la dirección de los fallos que pronuncia en última instancia.

“Para el Tribunal Constitucional él está animado, me ha dicho a mí yo quiero trabajar con usted, vamos a ser leales. El compromiso está y al menos si es que usted me da una manito, después voy a saber retribuir, eso es lo que me ha dicho”, serían las frases de Rejas a lo que Alemán responde: “al menos lo veo más de confianza hasta para hablar de esas cosas, de negocios, usted ha visto cuánto sacan por fallo, yéndonos a la realidad, la Cornejo millonaria ha salido”.

Al respecto, el diputado Roca aseguró que el tema de las elecciones judiciales tiene ‘asqueado’ al país y que no son las primeras denuncias de este tipo, en otro audio se involucró a Juan José Jáuregui quien supuestamente ofreció puestos de trabajo a cambio de algunos favores; en ese sentido, señaló que la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial establecida por la Constitución Política del Estado (CPE) da lugar a ese tipo de acciones delictivas.

“No conozco una persona en el país que diga que este sistema establecido en la Constitución, las elecciones judiciales, es bueno; hasta el creador de este engendro, Álvaro García Linera, ha dicho que es un desastre, entonces por qué el sistema político parlamentario está empeñado en seguir seis años más con este desastre, esta pestilencia judicial, todos sabemos que el poder judicial es maloliente, podrido, corrupto. Son secretos a voces que los cargos se venden por 30, 40 mil dólares, todos los litigantes lo saben”, espetó.

En ese sentido, el opositor propuso que en lugar de gestionar los dos tercios para la elección de los candidatos al Órgano Judicial se consensue ese requisito que permitirá una reforma parcial de la CPE y una real transformación de la justicia, de esa manera se evitará un gasto insulso para sostener a magistrados elegidos apenas por un porcentaje mínimo de votantes, porque la gran mayoría de la población no cree en ese sistema de elección de magistrados.

El diputado Miguel Roca sostiene que estos audios “tienen asqueados a la población” indica que es un insulto indicar que se tratan de audios producidos por la “Inteligencia artificial” ya que asegura la inteligencia artificial no saca acento Chapaco. Así también coincide el diputado Huanca con él “inteligencia artificial no saca acento Chapaco”.

Por su parte, su colega Juan José Huanca aseveró que el audio demuestra por qué existe una disputa entre ciertos asambleístas ser parte para de las comisiones mixtas de la ALP y que los dos presidentes de esas instancias fueron elegidos ‘desde el Chapare’ por decisión del expresidente Evo Morales de quien, dijo, debería responder si elige a estas autoridades para también favorecerse de los negociados denunciados.

“¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué es lo que cocinan a oscuras los ‘evistas’? Es lamentable y bochornos que se hable de 30 mil o 40 mil (dólares), eso en su vida muchos ciudadanos van a ver, alegremente se habla de sumas exorbitantes, que la justicia está podrida compartimos plenamente, pero, no nos engañemos, cambiando autoridades tampoco es que va a cambiar la justicia en Bolivia”, aseguró el asambleísta del ala renovadora.

Huanca coincidió con Roca en que el mecanismo de elección de las altas autoridades judiciales no tiene sentido y que se debe buscar una alternativa para que los profesionales con méritos académicos y éticos sean quienes ocupen los espacios en los máximos tribunales de Justicia, para poder encarar una real transformación en el sistema actual que no llena las expectativas de la población en su conjunto.