El TSE no supervisará el congreso del MAS ‘evista’ y su dirigencia lanza una advertencia

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y la dirigencia del MAS en la conferencia de prensa del viernes. Foto: MAS

eju.tv

Boris Bueno Camacho

TSE no tiene previsto supervisar el congreso del MAS en Villa Tunari y los ‘evistas’ acuden a Sala Constitucional; y Emapa dice que desde hace dos semanas se generó una sobredemanda de arroz; y hallan a la octava víctima del desplome del puente de Santa Ana del Yacuma. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– MAS IPSP y Pacto de Unidad ratifican realización de su Congreso el 10 de junio en Villa Tunari

El Pacto de Unidad y la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS IPSP) ratificaron el viernes por la noche la realización de su Congreso pautado para este lunes en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, en el marco de las normas electorales y su estatuto orgánico, y advirtieron que si esta actividad no es supervisada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se procederán a tomar medidas de presión en el país. En una conferencia conjunta, ambas organizaciones exhortaron al TSE a supervisar esta actividad política, ya que se cumplieron con todos los requisitos exigidos.

– TSE no tiene previsto supervisar el congreso del MAS en Villa Tunari y los ‘evistas’ acuden a Sala Constitucional

El congreso “evista” se realizará este lunes 10 de junio y se hacen los preparativos, sin embargo, el TSE ya ha rechazado realizar la supervisión respectiva al advertir incumplimiento de requisitos en su convocatoria. “A ese congreso, el TSE no asistirá a supervisar”, recalcó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe. Según Tahuichi, cualquier directiva que se vaya a emitir el 10 de junio en Villa Tunari no tendrá valor ni será registrada, al no haberse acomodado a la normativa electoral. El “evismo” había acudido a un juez de Cuatro Cañadas en Santa Cruz con un amparo, para que ordene al TSE que realice la supervisión, sin embargo, este viernes dicha autoridad judicial declinó competencia.

– Romero advierte que Evo Morales está haciendo todo lo posible para contener una movilización social

El exministro de Gobierno Carlos Romero advirtió que Evo Morales está conteniendo las movilizaciones y bloqueos de carreteras que se darían en el país, si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no supervisa y valida el Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), el próximo 10 de junio, en Villa Tunari, ubicada en la provincia Chapare de Cochabamba. “El expresidente Morales está haciendo todo lo posible para contener una movilización social, hay movilizaciones sociales de toda índole, por los dólares, por los carburantes, por el alza de precios de la canasta familiar, por la crisis económica, aumentarle una más es lo que no queremos”, expresó.

– Arcista admite que son minoría en el Legislativo y evista dice que Gobierno se sostiene en el TCP

Los legisladores del bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) admitieron que son minoría en la Asamblea Legislativa, frente a las bancadas de oposición y del ala evista. Aunque esa facción advirtió que el Gobierno controla el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que intentará frenar la vigencia de las normas sancionadas en la sesión del jueves. “Evidentemente, en este momento, la bancada del Movimiento Al Socialismo renovadora, o que se ha denominado bancada arcista, no tiene mayoría, pero sí se ha logrado constituir una mayoría entre el mesismo, evismo y el camachismo”, afirmó el diputado Juan José Jauregui.

– Arce denunció una «guerra híbrida» que amenaza la estabilidad de su gobierno

Durante su participación en el XXVII Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente, Luis Arce, se alineó este viernes a Rusia y al BRICS y denunció que Bolivia es el objetivo de una “guerra híbrida” que amenaza la estabilidad de su gobierno. “Compartimos con la Federación Rusa y otros países del BRICS las preocupaciones por las amenazas de que somos objetivo de una guerra híbrida y multidimensional, que pretende que nuestro proceso de cambio e industrialización fracasen y se vuelva a instaurar la vieja república en nuestro país, dominada por una oligarquía que solo servía a intereses extranjeros”, indicó el presidente en su discurso.

– Emapa dice que desde hace dos semanas se generó una sobredemanda de arroz

La gerente de comercialización de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Gabriela Pareja, informó este viernes que desde hace dos semanas atrás se generó una sobredemanda en la venta de arroz en todas las agencias estatales de todo el país. “Hace dos semanas que a nivel nacional tenemos una sobre demanda de la población”, informó. Desde Emapa identificaron que no solo las familias asisten a comprar la producción de arroz, sino también las comerciantes dedicadas a la venta de abarrotes en La Paz. “No podemos generalizar que son todos, pero es increíble como compraban y compraban”, dijo.

– Gestora confirma que compró bonos del BCB por $us 200 millones y la inversión que hizo fue a un plazo de tres años

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, confirmó este viernes que la estatal compró los bonos en dólares que ofrece el Banco Central de Bolivia (BCB) por un monto de 200 millones de dólares. Dijo que la tasa de interés del 6,5% fue lo que les atrajo y que la inversión se hizo a un plazo de tres años. Un senador de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó a la estatal por usar dinero de los jubilados para ayudar al Gobierno. “Los rendimientos que tenemos en el sistema financiero están en el 4%, el hecho de que el BCB esté pagando 6,5% ha llamado nuestra atención y por eso hemos invertido una parte en dicha moneda”, señaló Durán.

– Microempresarios en emergencia por incremento de los costos de producción y escasez de dólar

Juan Carlos Vargas, secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) lamentó que debido a la falta de dólares los costos de la materia prima que muchas veces es importada de otros países, se ha elevado y esto hace que los costos finales también se incremente, por lo que ocasiona una baja en las ventas para los productores nacionales.“Los costos de producción han aumentado y, de hecho, el productor tiene que añadir de alguna manera al producto final. Esto se hace que (el producto) sea menos competitivo frente al contrabando, por lo tanto, les es mucho más difícil exportarlos”, señaló Vargas con preocupación.

– Escasez de combustible: Productores cruceños afirman que pagan hasta Bs 6 por litro de diésel en el mercado negro

Los productores de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestaron este viernes que están preocupados por el desabastecimiento del diésel, carburante que es destinado para la producción de alimentos, pero ahora tienen que pagar en el mercado negro entre Bs 5 y Bs 6 por el litro, debido a que en las estaciones de servicio los transportistas tienen que hacer filas por días. Piden al Gobierno garantizar su provisión. “Tenemos que tener el diésel oportunamente, porque el diésel más caro es el que no existe, sin diésel no podemos producir, por tanto, necesitamos tener la garantía para seguir produciendo”, señaló el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking.

– Hallan a la octava víctima del desplome del puente de Santa Ana del Yacuma

Pasadas las 18:30 y tras una ardua jornada de trabajo, los rescatistas hallaron el cuerpo de la octava víctima fatal del desplome del puente Rapulo del municipio beniano de Santa Ana del Yacuma. Tras ubicar el cuerpo, el personal de emergencia taladra el cemento para acceder a los restos de la persona. “Hemos pasado por la parte más difícil, que era la ubicación del cuerpo. Hemos podido encontrar el cuerpo en el lugar exacto, en estos momentos ya están haciendo el trabajo final para que el fiscal haga el trabajo correspondiente del levantamiento del cadáver”, indicó el secretario general del Alcaldía de Santa Ana del Yacuma, Rafael Menacho.