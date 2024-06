Gestora confirma que compró bonos del BCB por $us 200 millones y la inversión que hizo fue a un plazo de tres años

Durán señaló que para la compra de bonos del ente emisor les llamó la atención la tasa de interés del 6,5%, ya que el sistema financiero sólo ofrece el 4%.

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, confirmó este viernes que la estatal compró los bonos en dólares que ofrece el Banco Central de Bolivia (BCB) por un monto de 200 millones de dólares. Dijo que la tasa de interés del 6,5% fue lo que les atrajo y que la inversión se hizo a un plazo de tres años. Un senador de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó a la estatal por usar dinero de los jubilados para ayudar al Gobierno.

“En estos últimos días hemos hecho una operación conjunta que consiste, inicialmente que ha permitido que la Gestora cuente con 250 millones de dólares, que los hemos invertido de la siguiente manera, 200 millones en bonos en dólares del BCB a tres años, a una tasa del 6,5%, esto es muy importante como comprenderán, ya que los rendimientos que tenemos en el sistema financiero están en el 4%, el hecho de que el BCB esté pagando 6,5% ha llamado nuestra atención y por eso hemos invertido una parte en dicha moneda”, señaló Durán, en conferencia de prensa.

En general detalló que de un total de 500 millones de dólares realizó las inversiones, de los cuales 200 millones se han invertido en bonos del BCB; otros 50 millones de dólares en bonos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, a una tasa de interés del 4,6% y 250 millones en los bonos del Tesoro General del Estado TGN. Dijo que los recursos generarán un retorno del 7% a un plazo de tres años.

Ante la consulta sobre si está garantizado el pago de la renta a los jubilados luego de hacer todas esas inversiones, Durán aseguró que “todas las pensiones están garantizadas”, ya que todos los meses se hacen aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y la función de la Gestora es invertir esos recursos, mismos que generan rendimientos.

Este viernes por la mañana, el senador de CC, Rodrigo Paz, aseguró que la Gestora Pública está usando el dinero de los jubilados para ayudar al Gobierno con la iliquidez, por eso pidió que aclare la aparente compra de bonos al ente emisor.

Por su parte, el economista Gonzalo Chávez, también calificó de “transacción sospechosa” al aparente éxito de recaudaciones del BCB y que estaría en el uso del dinero de los jubilados para la compra de esos instrumentos

En días pasados, el BCB celebró que en tres meses superó en 158% el objetivo de recaudar $us 100 millones de dólares, meta prevista hasta agosto próximo, con la venta de bonos. Esto se dio, luego de informar que al 31 de mayo pasado, hayan reportado $us 258,8 millones en la colocación, cuando dos días antes sólo habían logrado $us 58,8 millones. Algo que llamó la atención del analista Chávez.