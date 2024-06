Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el Bosquesillo de Huachacalla

El cuerpo fue encontrado en horas de la madrugada por un vecino que caminaba por la zona.

Fuente: Red Uno

Potosí, Bolivia.-

Encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la zona de Huachacalla en Potosí.

En horas de la madrugada de este martes, un vecino caminaba por el lugar y se percató que el cuerpo se encontraba en el lugar. Dio parte a la policía para que se puedan realizar las investigaciones.

«Esta mañana estaba yendo al baño y ahí me encontré con esto, me asusté. En el lugar no tenemos alcantarillado y debemos venir aquí al baño y ahora nos preocupamos», relató un vecino.

El hallazgo causó temor en todos los vecinos, quienes pidieron a las autoridades investigar el hecho. Hasta el momento se desconoce si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Los vecinos aseguran que en el lugar se observa a personas consumir bebidas alcohólicas en reiteradas ocasiones. Presumen que se haya tratado de una pelea.