España: Óscar Puente explota contra Vito Quiles por un supuesto coche oficial; «Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda»

El Partido Popular ha exigido su “cese fulminante” del Gobierno: “Lo realmente grave es verle insultando, chapoteando en el barro y degradando su alto rango. Merecemos otra cosa”

Por María Santos Viñas





El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo. (Carlos Castro/ Europa Press)

Fuente: infobae.com

“Saco de mierda”, así se ha referido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a Vito Quiles, el jefe de prensa de la formación de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF). Lo ha hecho a través de X (antes Twitter) en respuesta a un comentario de Quiles en el que criticaba que el ministro supuestamente utilizase el coche oficial para asistir a un concierto, adjuntando fotos de la matrícula de un coche.

“Óscar Puente me acusó de mentir, tanto en X como en el Senado, por contar que aparcó mal el coche oficial para irse de concierto. Pues bien; aquí la foto de su coche en un acto y la que publiqué en el Bernabéu. Misma matrícula. ¿Quien mentía, ministro? Jaque mate”, escribía el pasado domingo Quiles en la red social.

Ante sus acusaciones, el ministro de Transportes contestaba con otro comentario aún más subido de tono: “Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”.

Cruce de mensajes entre Óscar Puente y Vito Quiles a través de X.

El PP pide el cese de Puente

Las reacciones a este mensaje no han tardado en llegar por parte de la oposición, que han acusado a Puente de amenazar a un periodista, han exigido su dimisión del Ejecutivo y han apoyado la labor del periodista. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también a través de la red social, ha pedido el cese inmediato de ministro: “Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno”.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP, Borja Sémper, que ve “cuestionable” que un ministro se enzarce en “polémicas tuiteras”. “Pero lo realmente grave es verle insultando, chapoteando en el barro y degradando su alto rango. Merecemos otra cosa”, ha subrayado a través del mismo canal.

El Gobierno no se ha pronunciado

Hasta ahora, ni el ministro ni el Gobierno se han pronunciado al respecto. Ninguno de los miembros del Ejecutivo se ha referido a la respuesta del Puente a Quiles. Por su parte, el titular de la cartera de Transportes no ha añadido nada más a la polémica y se ha mantenido activo en redes sociales. De hecho, esta mañana ha publicado un comentario en respuesta a un tuit del presidente de Argentina, Javier Milei. Los dos protagonizaron otro conflicto recientemente después de que Puente acusara al jefe de Ejecutivo argentino de haber “ingerido sustancias”

Milei reposteaba un video en el que arremetía contra los profesionales de la información: “Lo sucio que juega la casta de periodistas progre en todo el mundo. Son de manual e iguales en todo el mundo con aquellos que no adhieren a su basura fracasada…”. “Las matrioskas de la ultraderecha. Todas salen del mismo sitio y todas en el fondo son lo mismo”, le contestaba Puente.