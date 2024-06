Evo Morales dice que el informe del FMI revela que el Gobierno gastó el dinero de los ahorristas

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales denunció que el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que el Gobierno se gastó el dinero de los ahorristas en dólares, dijo que por esa razón no se conoce ese documento.

“Por qué el Gobierno ha pedido al Fondo Monetario Internacional que no publique (el informe), según esa información, hay que verificarlo, señala que el Gobierno se lo ha gastado los ahorros de los bolivianos, ese es el informe que tengo”, afirmó el exmandatario en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

El 22 de marzo, la entidad multilateral concluyó con la evaluación de estabilidad del sector financiero del país que se realizó anteriormente, hasta el momento no se publicó el informe porque se conoció que el Gobierno boliviano pidió más tiempo para difundir el reporte.

En ese sentido, el exministro de Gobierno Carlos Romero señaló que por esa razón la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) asegura que el 93% de las cuentas de ahorro son en bolivianos, indicó que el Gobierno no solo gastó los recursos del Banco Central de Bolivia (BCB), de la banca privada y ahora se usó los recursos de los ahorristas.

“De las cuentas de los ahorristas lo ha dispuesto, por lo menos de las cuentas de los ahorristas en dólares, por eso dice ASFI que el 93% de las cuentas son en bolivianos y solo el 7% en dólares porque prácticamente se ha ‘desdolarizado’ las cuentas. De paso los dólares que se han llevado por encaje y los programas CPDI, del Banco Central, de la banca comercial, ahora se han prestado de los ahorristas y ya se lo han gastado”, agregó.

Antes, el expresidente Jorge Quiroga, en contacto con este medio, cuestionó que el gobierno de Luis Arce no difunda el informe de esa evaluación del FMI que hace varios meses entregó, consideró que el reporte develará el estado real de la economía en el país.

Cuando menciona eso el presidente, me queda una duda, si han venido a hacer la revisión, ¿Dónde está el informe? Me puse a buscar el informe en el Fondo Monetario Internacional y me encontré esas dos páginas de que se ha hecho la revisión, se ha presentado al directorio el 22 de marzo de 2024 y que usualmente presentado el informe de la macroeconomía, este se hace público”, cuestionó.

