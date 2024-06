Exportaciones bolivianas de zinc presentan una caída del 27% en 2023

El informe mostró que en 2022 se exportaron 1.156.400 toneladas que dejaron un valor de $us 1.821 millones, en tanto que en 2023 la exportación fue de 1.132.204 de toneladas, que dejaron un valor de $us 1.326 millones. “En valores absolutos significaron $us 495 millones menos en comparación con el 2022, donde se logró un récord en las exportaciones de este producto”, dice la nota del IBCE.