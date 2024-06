Final Champions League, en directo: El Dortmund y el Madrid intentan romper el empate sin goles en el segundo tiempo

Fuente: El País.com

El Real Madrid y el Borussia Dortmund están empatando sin goles en la final de la Champions League. Ambos equipos intentan abrir el marcador en la segunda parte. En el primer tiempo, las ocasiones más claras las tuvo el cuadro alemán. Primero, Adeyemi no consiguió vencer a Courtois en un mano a mano y después Fullkrug estrelló un balón en el palo. Antes, el partido se detuvo nada más empezar, porque unos aficionados entraron al campo a hacerse selfies, pero luego se reanudó con normalidad.

Los blancos saltaron al césped de Wembley buscando ganar su decimoquinto título de la competición, mientras que el conjunto alemán intenta apuntarse su segundo. Hacia mucho tiempo que el Madrid no llegaba a una final de Champions siendo el favorito con tanta diferencia, algo que los merengues deben demostrar en el campo, como lo señaló el mismo entrenador blanco, Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previa al encuentro. Por otro lado, Edin Terzic se mostró cómodo con el papel de aspirante: “Ellos son los favoritos, pero no nos importa”, dijo el entrenador del Dortmund, un cuadro que ya ha superado más de una prueba en la que tampoco llegaba como favorito.

Final de la primera parte

El colegiado decreta el final del primer acto. Un tiempo en el que el Madrid ha padecido más que disfrutado, pues no se le puede contar ocasión clara. El Dortmund, sin embargo, ha tenido tres: dos desviadas por Courtois y otra por el poste (disparo de Füllkrug). Veremos qué piezas mueve Ancelotti o cómo recompone el equipo o el plan para darle la vuelta a la tortilla.

Se llega al minuto 45 y el colegiado añade 4 minutos, lógico si se atiende a los aficionados que saltaron al césped, además del tiempo perdido por la posible lesión de Can.

Tarjeta para Sabitzer

El centrocampista del Dortmund protesta al juez de línea y el colegiado le muestra la cartulina amarilla. El árbitro deja jugar pero no deja decir ni pío.

Los ‘gadjeto-brazos’ de Courtois

Sabitzer recibe en el balcón del área y saca un latigazo raso que Courtois es capaz de despejar con el gadjeto-brazo. Parada sensacional del arquero blanco, que le da la razón a Ancelotti, pues el técnico apostó por él a pesar de que saliera de lesión, de que Lunin haya cuajado un gran curso.

Tarjera a Schlotterbeck

El central del Dortmund ve la cartulina amarilla por protestar al colegiado tras una falta que no era sobre Vinicius.

El Madrid trata de poner la pausa al encuentro, gobernar la pelota entre los pies. Sí que la saca con acierto desde la raíz, pero le cuesta generar en el campo contrario, donde no aparece Rodrygo y Bellingham lo hace a sorbos. Solo Vinicius ofrece peligro. No lo ve claro Ancelotti, que se lleva varios caramelos a la boca…

Tarjeta amarilla a Vinicius

Vinicius ve la cartulina amarilla por llegar tarde y poner la pierna ante el portero Kobel.

El Dortmund sigue sin freno

Emre Can está en el suelo y no está claro si va a continuar. Cojea, se queja de la rodilla, al tiempo que Terzic manda calentar a varios jugadores. Pero Can levanta el pulgar y dice que sigue, que puede. Nadie se quiere ir de una final y Can, veterano, capitán y capital para poner orden en el Dortmund, menos.

El parón le sienta bien al Madrid, que conecta de nuevo con Vinicius y rompe a Ryerson para saca un centro envenenado que se queda huérfano de remate. Ocurre, sin embargo, que la contra del Dortmund es letal, vertiginosa. Y Adeyemi saca un disparo que Courtois acierta a despejar.

