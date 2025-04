Día del Trabajador: Anuncian que la COB marchará con cacerolas vacías en protesta por el alza de los productos

En un contexto marcado por la escasez de combustibles, la subida de precio de los productos básicos, debido a la falta del dólar, indicó que la COB considera que el Gobierno debe atender su pliego petitorio con urgencia. “Este 1 de mayo no será un desfile de celebración, sino una marcha de protesta.

La Central Obrera Boliviana (COB) saldrá a las calles el jueves 1 de mayo, Día del Trabajador, con una marcha nacional de protesta que será simbólicamente hecha con ollas vacías en reclamo por la situación económica que se registra en Bolivia, afirmó el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sósimo Paniagua. Asimismo, indicó que esperan que el Gobierno les dé buenas noticias sobre el incremento salarial, tomando en cuenta la inflación elevada que se registra con productos que encarecieron en sus precios.

“La inflación no es responsabilidad de los trabajadores. No tenemos por qué pagar los platos rotos por decisiones equivocadas de otros”, manifestó Paniagua. Además, recordó que durante los años 2019 y 2020 no se aplicaron incrementos salariales, y cuestionó el pedido de sectores empresariales de volver a congelar los sueldos.

En un contexto marcado por la escasez de combustibles, la subida de precios de productos básicos, debido a la falta del dólar, indicó que la COB considera que el Gobierno debe atender su pliego petitorio con urgencia. “Este 1 de mayo no será un desfile de celebración, sino una marcha de protesta, con ollas vacías, por la falta de mejoras reales para el movimiento obrero a nivel nacional”, enfatizó el dirigente.

Paniagua también apeló al Gobierno a “ponerse la mano al pecho” y responder con acciones concretas: “El pliego ya fue presentado. Esperamos que en estos días el Ejecutivo tenga un gesto con los trabajadores y anuncie el incremento como reconocimiento al esfuerzo del pueblo boliviano”, declaró el dirigente cruceño, en relación al aumento salarial del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico.

No obstante, al COB tiene como líder sindical a Juan Carlos Huarachi, quien fue cuestionado por ser afín al Gobireno y hasta autoprorrogarse en el mando de la Central Obrera Boliviana (COB). Hace una mes, el dirigente está conminado a convocar a un congreso en un plazo máximo de 30 días, para renovar a su comité ejecutivo, pero a la fecha no se hizo la convocatoria al ampliado y tratar el tema.