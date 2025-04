Sectores productivos alertan que el incremento salarial será el detonante de una mayor inflación en el país

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Foto: Nueva Economía

Boris Bueno Camacho / La Paz

Caneb: No se puede hablar de alza salarial sin políticas claras; CAINCO propone congelar el salario mínimo nacional en Bs. 2.500 dada la compleja coyuntura económica; y, el Gobierno asegura que las elecciones generales están garantizadas y que posible fallo del TCP regirá para próximos comicios. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Caneb: No se puede hablar de alza salarial sin políticas claras

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, advirtió este lunes que es inviable un eventual incremento salarial debido al elevado déficit fiscal, la inflación alta y la falta de políticas claras para hacer frente a la crisis económica. Al igual que los empresarios privados, la Caneb también aguarda una convocatoria del Gobierno para hacer conocer su posición respecto al pedido de incremento salarial que hizo la Central Obrera Boliviana (COB). “Como sector privado lo que esperamos una política integral que detenga el origen de esta afectación al salario de los bolivianos, que es la inflación. Y una vez que se tenga una política clara podríamos empezar a discutir la posibilidad de un incremento salarial, en tanto se tengan estas condiciones es difícil hacerlo porque podría significar el cierre de una serie de unidades productivas”, dijo en conferencia de prensa, en La Paz.

– CAINCO propone congelar el salario mínimo nacional en Bs. 2.500 dada la compleja coyuntura económica

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) propuso hoy al gobierno del presidente Luis Arce, «congelar el salario mínimo nacional por los efectos negativos que ha tenido en el empleo formal”, esto en lo que concierne al ámbito privado. Esta es una propuesta de cuatro contenidas en una agenda que plantea la CAINCO, a través de un pronunciamiento público institucional, para abordar el tema del incremento salarial entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores. El 23 de abril de 2024, el gobierno acordó con la COB un incremento al Salario Mínimo Nacional del 5,85%, logrando un monto total de 2.500 bolivianos. El 13 de marzo pasado, la Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno su pliego petitorio 2025, mediante el cual pide un incremento salarial del 15% al mínimo nacional y 20% al haber básico, tras sostener una reunión con el presidente Arce.

– Analista señala que aprobar un incremento salarial generará mayor inflación económica

A pocos días de celebrar el Día del Trabajo, cuando habitualmente el Gobierno anuncia un incremento salarial, surgen diferentes análisis económicos sobre la situación económica en Bolivia. El economista Gonzalo Chávez indicó que el alza puede generar una mayor inflación. “¿Podemos darnos el lujo de incrementar salarios en esta crisis? muchas empresas aumentarán sus precios para cubrir sus costos y eso genera inflación”, indicó. Chávez profundiza que no solo habrá incremento en el precio de productos y servicios, sino que las empresas pequeñas pueden llegar a cerrar, generando una menor competencia en el mercado, lo que también deriva en inflación y aumento de crisis, con más desempleo. “Ya sea por costos, expansión monetaria, habrá inflación”, aseguró Chávez a tiempo de señalar que el Gobierno debe tener políticas económicas contra la inflación y no solo decretar un incremento salarial.

– Frerking ratifica marcha multisectorial y exige reglas claras

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, ratificó la marcha del Comité Multisectorial el miércoles 23 en La Paz y aseguró que toda la cadena que genera economía en el país mostrará su unidad y pedirá al Gobierno reglas claras. En conferencia de prensa en Santa Cruz, aseguró que la marcha partirá de El Alto hasta llegar a La Paz y mostrará el descontento de los multisectores por el manejo económico del Estado. “Necesitamos directrices concretas y reglas claras para cada uno de nosotros, aquí estamos todos y por primera vez en la historia todos los sectores y actores económicos estaremos en la marcha pacífica y demostraremos que se puede tener un mejor país, una mejor economía trabajando en unidad”, dijo. Lamentó que el Gobierno no atienda las demandas de los sectores productivos y puso como ejemplo que el agro participó en tres gabinetes agropecuarios y aún persisten los problemas.

– Transporte denuncia millonarias pérdidas por veto a la exportación

El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, denunció este lunes que su sector está sufriendo millonarias pérdidas debido al veto a la exportación de soya. Además, se quejó por el “abandono” de las carreteras del país y dijo que los transportistas no pueden trabajar con normalidad en esas condiciones. “Pedimos que se liberen las exportaciones, tenemos un millón, aproximadamente, de soya para exportar, en excedente; eso son 40.000 viajes para los transportistas, son 80 millones de dólares que dejamos de recibir los transportistas por este freno a las exportaciones”, dijo Áñez. Explicó, además, que, si ese freno a las exportaciones continúa, unos 15.000 camiones van a dejar de trabajar y cientos de familias serán afectadas. También remarcó que hasta la fecha siguen teniendo que hacer largas filas para cargar combustible pese al compromiso del Gobierno de normalizar el abastecimiento de combustibles.

– Elecciones: ministro de Justicia dice que magistrados del TCP pueden ser sujetos a “juicio de responsabilidades”

El ministro de Justicia, Cesar Siles, brindó una conferencia de prensa este lunes en la que aseguró que no existen argumento jurídicos ni legales para suspender las elecciones y advirtió a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que pueden ser sometidos a un juicio de responsabilidades. “Es una decisión que tiene que asumir el Tribunal Constitucional. Ellos saben que, en caso de aventurarse a ir un poco más allá del compromiso que asumieron con la democracia en la reunión con el Órgano Electoral, pueden, con sus acciones u omisiones, ser sujetos a juicios de responsabilidades como manda la ley 044”, explicó la autoridad. El ministro Siles dijo que no existen argumentos legales para suspender los comicios que están programados para el 17 de agosto de este año. Agregó que los magistrados del TCP tienen que deliberar una posición conjunta y que la misma no deberá afectar el proceso.

– El Gobierno asegura que las elecciones generales están garantizadas y que posible fallo del TCP regirá para próximos comicios

El ministro de Justicia, César Siles, aseguró este lunes que las elecciones generales del 17 de agosto no corren ningún riesgo de suspensión, pese a la presentación de al menos seis acciones constitucionales que han generado preocupación en distintos sectores, incluido en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Afirmó que en el caso de que alguno de los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tenga efecto, será para un comicio electoral futuro y no para el que ya está en curso, en referencia a la de este año. “En el caso de que el TCP declare inconstitucional la norma vigente, la misma regirá para lo venidero, no para esta elección, del que ya se tiene aprobado un calendario electoral. No existe una posibilidad legal o constitucional de que se suspendan las elecciones por uno u otro motivo; las medidas cautelares no pueden ir en detrimento del proceso electoral”, afirmó la autoridad.

– El cardenal Toribio Porco expresa su intención de participar del cónclave para elegir al nuevo Papa

El cardenal de Bolivia, Toribio Porco Ticona, expresó este lunes su intención de poder viajar a Roma para participar del Cónclave donde se tiene previsto elegir al sucesor del papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años. “Soy obispo, cardenal de Bolivia, todos los cardenales nos reunimos para elegir al nuevo Papa, al reemplazo del papa Francisco”, respondió ante la consulta de los medios en la catedral Metropolitana de La Paz. Porco Ticona podría participar de aquel encuentro en el Vaticano, aunque debido a su delicado estado de salud, es probable que no pueda emprender el viaje. En un contacto con el diario El Potosí, el cardenal expresó que viajará acompañado. De confirmarse su vuelo, el religioso no podría tener derecho a voto debido a la edad que tiene (87 años), ya que los cardenales que participan del cónclave deben tener menos de 80 años para elegir al nuevo Papa.

– Padre Mateo: El Papa Francisco decía que la Iglesia tiene que ser un hospital porque el mundo está enfermo y necesita ser curado

A propósito del fallecimiento del papa Francisco, el exdelegado del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y exdelegado para la Pastoral de Salud en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Mateo Bautista, recordó que una de sus frases más célebres fue decir que la Iglesia Católica tiene que convertirse en un hospital porque “el mundo está enfermo y necesita ser curado”. “Hay una frase que está relacionada con la Pastoral de la Salud, que es mi carisma, y es lo que él decía. Que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña. La Iglesia es un hospital de campaña ¿A qué se refería con eso? (…) El mundo está enfermo y necesita ser realmente ayudado, curado, consolado y por eso él utilizaba esta frase tan significativa”, recordó el padre Bautista en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.