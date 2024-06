Gerente de la Gestora asegura que la inversión en bonos del BCB generará una ganancia de más del 10%

Jaime Durán justifica la inversión porque obtendrá una ganancia de $us 53 millones en tres años

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho

El Gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, aseguró que la inversión de 500 millones de dólares que esa entidad de la seguridad social de largo plazo invirtió en la compra de bonos BCB permitirá obtener una ganancia de 53 millones de dólares en tres años; además, que dicha operación es segura y no se pone en riesgo los aportes de los trabajadores tal cual denunciaron algunos políticos de oposición y analistas económicos.

Según el alto funcionario de la institución estatal, el rendimiento de la inversión es del 7% con un riesgo mínimo; además, que el rendimiento de la operación se reflejará de manera positiva en los estados de ahorro previsionales, porque permitirá el crecimiento de los fondos para una futura jubilación y, por ende, permitirá una mejora en las pensiones de los jubilados.

“Además, al final del plazo que es de tres años (el BCB) va a devolver el capital en dólares y los intereses en dólares, no se trata de una transferencia, no les hemos entregado los recursos, en realidad, los fondos tienen los activos, los bonos correspondientes en dólares, también quiero desmentir esas observaciones de que esta sería una inversión no segura, porque el BCB ha pagado históricamente sus compromisos”, ponderó.

Foto: captura pantalla

Durán desglosó la inversión de los 500 millones de dólares; de ese total, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB), a una tasa de interés de 6,5% a tres años plazo; otros $us 50 millones en un bono del Tesoro de Estados Unidos, a una tasa del 4,6%; y por último, $us 250 millones en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) a una tasa de 12,8% con una cláusula de mantenimiento de valor.

“Eso qué quiere decir, que si por una circunstancia subiese el dólar inmediatamente estos bonos se reajustan; entonces, ese es el conjunto de la operación que va a permitir que en conjunto los fondos ganen una atractiva tasa del 7%, en platita vamos a ganar $us 53 millones; en resumen, estamos invirtiendo $us 500 millones y al final vamos a tener $us 553 millones, con un riesgo mínimo”, destacó.

Lea también: La compra de Bonos BCB en Dólares dejará un rendimiento del 7% a la Gestora

El gerente de la Gestora Pública llamó a la calma a los aportantes, porque la operación responde a criterios técnicos e incrementará la rentabilidad de los fondos de pensiones que beneficia de forma directa a los asegurados, porque el rendimiento se distribuirá en las cuentas personales previsionales, y a los jubilados, ya que el incremento de la rentabilidad permitirá mejorar el monto de la pensión que perciben cada mes.

“Estamos demostrando en la práctica cómo estamos haciendo crecer la plata y hago énfasis en ello, porque la seguridad de las pensiones está en que crezcan los fondos como hemos demostrado en este primer año de la Gestora. Las cifras muestran que los asambleístas de oposición tratan de hacer política con un tema que no comprenden a plenitud”, resaltó.

Foto: captura pantalla

También manifestó que se debe tratar de mejorar el rendimiento de la Gestora Pública porque tiene una incidencia directa en las pensiones y las inversiones para mejorar las pensiones de los jubilados y contribuyentes; además, que las inversiones se ajustan a los parámetros de la Ley 065 de Pensiones, sus reglamentos y las normas que dispone la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).