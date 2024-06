Gobierno afirma que la Gestora tiene invertido más del 50% en DPFs de la banca y que el Estado y el BCB no representan riesgo alguno

El viceministro Apaza afirmó que no es nuevo hacer operaciones como la compra de bonos la BCB o al TGN, ya que antes lo hacían las AFPs.

Lidia Mamani / La Paz

La Gestora Pública tiene invertido más del 50% de los recursos que administra en Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) del sistema financiero, al igual que en bonos corporativos, fondos de inversión abierta, entre otros instrumentos financieros, afirmó este lunes el viceministro de Pensiones, Franz Apaza. Enfatizó que en diferentes países del mundo, tanto el Estado como los bancos centrales no representan ningún riesgo.

“La composición de estas inversiones es diversa, porque tenemos, por ejemplo, que la mayoría, más de la mitad están invertidos en DPFs en el sistema financiero nacional, en diferentes bonos corporativos también se invierten en fondos de inversión abiertos y también cerrados del mercado local, así como en diferentes instrumentos que pueda emitir el TGN y el Banco Central”, detalló ante la consulta en dónde tiene inversiones la Gestora.

Argumentó que se tiene un portafolio diversificado con el objetivo de maximizar la rentabilidad, que actualmente a abril pasado está en un nivel del 4,11%, pero a la vez se debe minimizar el riesgo. Por tanto, hay un contrapeso entre esas dos variables que permiten que en promedio la entidad pueda mantener buenos estándares de rentabilidad sin comprometer el riesgo.

Para Apaza, en ese sentido, no es nada nuevo el hacer operaciones de este tipo, en referencia a la compra de Bonos en el Banco Central de Bolivia (BCB), por $us 200 millones, que realizó a fines de mayo pasado, y bonos el Tesoro General de la Nación (TGN), por otros $us 250 millones, ya que es lo que fueron haciendo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPS) y actualmente lo hace la Gestora.

Consultado sobre la confianza del hecho de invertir en el BCB, Apaza enfatizó que en todos los países, tanto el Estado como los bancos centrales, son las entidades de menor riesgo, por eso se dice que, cuando se tiene calificaciones internacionales, el tope es la calificación soberana que tiene el país a nivel interno.

Agregó que la Gestora goza de la gestión administrativa financiera legal y técnica y tiene personalidad jurídica, por eso, las decisiones de inversión o desinversión son realizadas por esta entidad.