“He denunciado en febrero y hasta ahora no hay justicia para mi hija”, dice la mamá de niña abusada por un pastor

Fuente: Unitel

Tras conocerse que una niña, de siete años de edad, fue víctima de abuso sexual por parte de un pastor, en la zona del Plan 3.000, en la ciudad Santa Cruz de la Sierra, durante un retiro durante Carnaval, la madre de la víctima señaló que la niña no puede ir ni al colegio debido al temor que siente al ver al agresor. Agregó que han pasado casi cuatro meses desde que presentó la denuncia; sin embargo, el hombre permanece en libertad y quiere volver a presidir la iglesia que lideraba.

“Yo me siento desesperada porque en fecha 23 de febrero he puesto mi denuncia y no he visto justicia para mi hija, que tiene 7 años”, señaló la madre desesperada.

Ella cuenta que debido al abuso, del que fue objeto su hija desde hace unos días, la niña ya no asiste a la unidad educativa donde recibe formación por el temor que siente al ver a su agresor.

“Él se pasea por todos lados. Cuando él pasa por el colegio (su hija) se asusta, está aterrorizada con este hombre. No está yendo al colegio”, explicó la madre.

La progenitora explicó que en Carnaval, la pareja del pastor fue a su casa para que su hija vaya al retiro y cuando fueron a recogerla, el tercer día se dieron cuenta que había sufrido alguna agresión.

“Mi hija me cuenta que ella fue vejada, que ella fue toqueteada y fue donde yo lo enfrento a él, le dije qué pasó, él se la niega y llama de mentirosa a mi hija”, señaló la madre.

La mujer insistió que viene peregrinando por justicia para su hija; sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta y, al contrario, ha recibido malos tratos de funcionarios del Ministerio Público.

“La verdad que al fiscal no lo conozco hasta ahorita. Vengo todos los días, me dicen que vuelva la otra semana, no me hacen caso. Me cierran la puerta, su secretario me trata muy mal. Entonces, yo pido justicia para mi hija”, señaló la madre.