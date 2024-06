Horóscopo del jueves 13 de junio: Josie brinda predicciones y tarot

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una mala experiencia te enseñará a no jugar con los sentimientos de los demás, hoy esa persona que se había ilusionado contigo te hablará sin tapujos y serás muy sutil para no herir sus sentimientos. Tu día laboral estará lleno de presiones, pero no te dejes abatir, podrás superarlas.