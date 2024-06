La APS modificó el Reglamento de Inversiones para que la Gestora realice nueva operación con el TGN

El analista Gonzalo Chávez sospecha que el Gobierno, a través de la Gestora Pública, destinó el recurso de los jubilados a la compra de esos bonos.

Fuente: ANF

La directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), María Cruz, modificó un artículo de la Resolución Administrativa 464/2017 referente al Reglamento de Inversiones para facultar una nueva operación financiera a la Gestora Pública con el Tesoro General de la Nación (TGN).

El 10 de mayo, la Cruz emitió la Resolución Administrativa 523/2024 con la que, tras una serie de justificaciones, resuelve modificar el artículo 6 (Inversiones en el extranjero) de la Resolución Administrativa APS/DJ/UI/N° 464/2017 de 19 de abril de 2017.

“Los recursos de los Fondos del SIP podrán ser invertidos en valores representativos de deuda emitidos en el extranjero por el TGN del Estado Plurinacional de Bolivia (Bonos Soberanos de Bolivia) hasta los límites del monto total de la emisión a ser informado mediante Circular. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo – Gestora podrá realizar operaciones de venta en reporto de los valores representativos de deuda emitidos en el extranjero por el TGN del Estado Plurinacional de Bolivia”, dice parte del artículo modificado.

La modificación a ese artículo contiene tres parágrafos con una serie de incisos referentes a fines, porcentajes y requisitos para las inversiones en el extranjero. En comparación, el mismo artículo de la Resolución Administrativa 464/2017 queda corto.

“Los recursos de los Fondos del SIP podrán ser invertidos de manera directa e indirecta en valores soberanos representativos de deuda emitidos por otros países de acuerdo al límite y condiciones (…). Los recursos de los Fondos del SIP también podrán ser invertidos de manera directa e indirecta en valores representativos de deuda emitidos en el extranjero por el TGN de Bolivia hasta el límite del diez por ciento (10%) del monto total de cada emisión a través de los intermediarios contratados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia”, decía sustancialmente el antiguo artículo 6 del Reglamento de Inversiones.

Esta modificación habría permitido que la Gestora realice operaciones en reporto con parte de los “Bonos Soberanos” que tenía en el extranjero y así canalizar la llegada de al menos 200 millones de dólares al país para comprar los bonos en dólares que ofrece el Banco Central de Bolivia (BCB).

El ente Emisor celebró que en tres meses superó en 158% el objetivo de recaudar $us 100 millones de dólares con la venta de bonos. Al 31 de mayo, reportó $us 258,8 millones; sin embargo, dos días antes, sólo había logrado $us 57 millones.

El analista Gonzalo Chávez sospecha que el Gobierno, a través de la Gestora Pública, destinó el recurso de los jubilados a la compra de esos bonos.

Este medio intentó comunicarse, insistentemente, con el gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, pero no logró obtener una respuesta.

La dirección de Comunicación del Banco Central respondió de forma escrita a este medio sobre la aparente compra de bonos por parte de la Gestora, pero se limitaron a citar el artículo 80 de la Ley N° 1670 que exhorta a resguardar la confidencialidad de las operaciones del BCB.

Paralelamente, justo por esos días, también se registró otra operación sospechosa en la Bolsa Boliviana de Valores por la compra por equivalente a 250 millones de dólares en bonos que el Tesoro General de la Nación emitió.

//FPF//