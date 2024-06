La justicia ordena validar sesión del 6 de junio y el gobierno acusa a la ALP de actuar como un suprapoder

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Choquehuanca y Rodríguez en una anterior sesión de la ALP. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Jueza ordena a Choquehuanca validar la sesión de Andrónico; transporte pesado pondrá en análisis convocatoria del Gobierno y pone una condición clave para asistir al diálogo; y Dorgathen desmiente a Montaño: No llegó combustible de Rusia y no hay acuerdo para comprarlo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Jueza ordena a Choquehuanca validar la sesión de Andrónico

Una jueza de Cochabamba ordenó el sábado al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a sesión en un plazo de 72 horas para “validar” los proyectos de ley aprobados en la séptima sesión del ente legislativo encabezado por Andrónico Rodríguez el 6 de junio. Lo hizo dentro del trámite de una acción de libertad planteada por la diputada ‘evista’ Lucy Sara Escobar, quien pedía dejar sin efecto el auto del TCP que dispuso la suspensión de competencias de Rodríguez. La jueza de Sentencia Penal Nº 6, Silvia Clara Zurita, que hizo de tribunal de garantías, emitió órdenes y exhortaciones para las máximas autoridades del TCP y Choquehuanca.

– Prada acusa al Legislativo de actuar como un “suprapoder” al intentar cesar en sus funciones a los prorrogados

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, acusó este domingo a la Asamblea Legislativa Plurinacional de actuar como un “suprapoder” con decisión de cesar en sus funciones a los magistrados prorrogados. La dignataria de Estado se pronunció en ese sentido, preguntada sobre la decisión que tomó una jueza de Cochabamba sobre las normas que se aprobaron en la sesión convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La jueza de Sentencia Penal Nº 6 de la Capital, Silvia Clara Zurita, ordenó al vicepresidente David Choquehuanca convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para «validar» esas normas. ¿Las promulgará Luis Arce?

– Si Choquehuanca no convoca a la Asamblea en 72 horas se viene un juicio de responsabilidades, advierte senador evista

El senador evista William Torrez manifestó que si el vicepresidente David Choquehuanca no convoca al pleno de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas se le viene un juicio de responsabilidades. La postura del senador se da después de que luna jueza de Cochabamba ordenara al vicepresidente convocar al Legislativo en este plazo con miras a abordar los proyectos de ley y resoluciones que fueron tratadas el pasado 6 de junio, en una sesión que fue convocada y presidida por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. Torrez apuntó que, según la orden judicial, las autoridades policiales también deben precautelar la vida, la seguridad y dejar de hostigar a Andrónico Rodríguez.

– El TSE determina que el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia se realice el 10 de julio

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó postergar el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia para el miércoles 10 de julio debido a razones administrativas y de logística, informó el secretario de Cámara, Fernando Arteaga. Inicialmente, el evento estaba programado para el 3 de julio. “La Sala Plena del TSE tomó la decisión de postergar el Encuentro para el 10 de julio, porque existe la necesidad de contar con algunos días más para la preparación del evento, respecto al cumplimiento de algunos procedimientos administrativos y de orden técnico para el tratamiento de los temas que se tienen previstos abordar en esa jornada”, confirmó Arteaga.

– Crece el temor de que no haya elecciones en 2025

Con la probable postergación sin fecha de las elecciones judiciales y la continuidad de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, que permanecen en sus cargos más de seis meses tras que terminó su mandato constitucional, crece el temor de que las elecciones generales de 2025 también se suspendan. “Tengo serias dudas de que se realicen las elecciones en 2025 porque Lucho Arce está pretendiendo y buscando mantener a los magistrados auto prorrogados, algo se van a inventar el 2025 y van a decir que no hay las condiciones para realizar las elecciones judiciales y Lucho Arce se va auto prorrogar”, afirmó el diputado Héctor Arce.

– Transporte pesado pondrá en análisis convocatoria del Gobierno y pone una condición clave para asistir al diálogo

Después que el viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, convocara a la dirigencia del transporte pesado a una mesa de diálogo para este lunes por la tarde, el máximo dirigente del sector en Santa Cruz, Juan Yujra, manifestó que se pondrá en análisis la convocatoria y puso una condición clave para sentarse a abordar las demandas que tienen en agenda. ¿Cuál es la condición? Que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, no esté presente en la reunión, ya que también se mantiene vigente el pedido de renuncia debido a que la autoridad excluyó a Yujra de una reunión que se llevó adelante en días pasados con el presidente Luis Arce Catacora.

– Exportaciones caen en 27% y llegan a $us 2.663 millones

Entre enero y abril de este año, las exportaciones bolivianas cayeron un 27 por ciento, al llegar a los 2.663 millones de dólares, cifra menor en 977 millones a la alcanzada en similar periodo del 2023, cuando se percibió 3.640 millones de dólares, según un informe oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre tanto, las importaciones a abril llegaron a 3.194 millones de dólares, lo que representa un déficit comercial de al menos 530 millones de dólares. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que los principales países de destino para los productos nacionales al cuarto mes de 2024 fueron Brasil, con el 20%, seguido por China y Argentina con el 12 y 7%, respectivamente.

– Bolivia figura entre los mayores exportadores de carne en el mundo

Con el crecimiento exponencial en el último quinquenio de las exportaciones nacionales de carne bovina, Bolivia ya figura entre los mayores exportadores del producto en el mundo. Aunque las ventas no están al nivel de otros países como Brasil, que exportó en 2023 por un valor de $us 8.533 millones, o Argentina, cuyas ventas alcanzaron los $us 1.938 millones el mismo año, Bolivia ha multiplicado casi por seis sus envíos de carne al mercado externo entre 2019 y 2023. Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC) de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), Brasil es el país que lidera a nivel mundial las ventas de carne bovina.

– Dorgathen desmiente a Montaño: No llegó combustible de Rusia y no hay acuerdo para comprarlo

A dos días de que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, asegurara que el combustible que envió la petrolera rusa Lukoil para el país llegó al puerto de Arica, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, lo desmintió este domingo. “No llegó ningún combustible a Bolivia. Estamos haciendo varias gestiones para traer diésel, gasolina, crudo, de los mejores puertos posibles, de las mejores refinerías, a mejores costos. Trabajamos para que sea una realidad; pero decir que hoy ha llegado algún producto, diésel, a un puerto chileno procedente de Rusia, no es correcto”, dijo. El viernes, Montaño aseguró que el combustible llegó a los puertos chilenos.

– El Gobierno asegura que frenó la especulación y el precio de los alimentos se estabiliza

La activación del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria permitió frenar la especulación y el contrabando y estabilizar los precios de los alimentos de la canasta familiar, aseguró este domingo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. Según la autoridad, actualmente el precio de productos como el tomate y la cebolla, que se había disparado hace unos días, bajó y se comercializan con normalidad en todos los mercados del país. “Logramos frenar la subida de los precios de la cebolla, tomate y de otros productos que estaban en escalada alarmante”, dijo Silva.