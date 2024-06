Médicos anuncian un paro nacional de 96 horas si la ALP no retira la Ley 035

Los representantes del sector se reúnen con la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para recibir una respuesta final a su petición.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Comisión Nacional de Salud de los médicos y la federación de sindicatos de ese sector se reúnen este viernes con los diputados de la Comisión de Planificación, para conocer la respuesta a la petición de los galenos de dejar sin efecto el proyecto de Ley 035, de modificación de la Ley de Pensiones; si no sucede ello, el sector irá a un paro de 96 horas en todo el territorio nacional.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, aseguró que este viernes será la reunión definitiva con la comisión presidida por el diputado Omar Yujra, instancia a la que se demostró el proyecto en cuestión es ilegal e inconstitucional, porque la jubilación forzosa vulnera los derechos laborales de los trabajadores.

“Toda la legalidad que está vigente en el país claramente establece que no procede la (Ley) 035 y hoy estamos viniendo a ver la respuesta definitiva de la Comisión de Planificación, hoy deben indicarnos como gobierno cuál es la respuesta y si no es favorable, si insisten con la ilegalidad nos vamos al paro de 96 horas en todo el país, ya se han cumplido los plazos, pacientemente hemos escuchado y demostrado con pruebas la ilegalidad de este proyecto de ley”, dijo.

Romero manifestó su esperanza de que Yujra y los diputados que componen la Comisión de Planificación hayan tomado en cuenta el análisis presentado por los galenos, den una respuesta favorable y desistan de imponer mediante dicha norma la jubilación forzosa; porque si no es así, la próxima semana se llevará adelante la medida anunciada.

Romero habla con la prensa antes de ingresar a la reunión con los diputados. Foto: captura pantalla

“Hemos demostrado que lo ilegal, lo inconstitucional, lo que priva de derechos laborales, lo que obliga a un trabajador a retirarse a la fuerza, no corresponde. Ellos han posicionado su defensa en una posición política no legal, no constitucional y esa es la razón por la que hemos tenido la paciencia de escucharlos y demostrar con documentos que su posición está equivocada. Un mes y medio de reuniones permanentes y hoy es la reunión definitiva”, enfatizó.

Romero aclaró que la determinación de los sindicatos médicos no va contra la mejora de las jubilaciones de los trabajadores en su conjunto, pero, no en las condiciones planteadas por el gobierno que no garantiza una renta digna para todos los sectores que permita a los jubilados y sus familias vivir en condiciones aceptables y no así en los términos que contempla el proyecto de Ley 035.